به گزارش ایلنا، در اینجا نگاهی به برترین گلزنان تاریخ جام جهانی فوتبال داریم و بررسی می‌کنیم که چه چیزی آن‌ها را به یادماندنی کرده است.

لیونل مسی با ۱۹ گل، به عنوان جوان‌ترین بازیکن آرژانتینی که در جام جهانی گلزنی کرده، شناخته می‌شود. او پس از عملکردهای خوب در سال ۲۰۱۰، آرژانتین را به فینال ۲۰۱۴ رساند و با وجود شکست ۱-۰ برابر آلمان، جایزه توپ طلایی را کسب کرد. مسی در جام جهانی ۲۰۱۸ یک گل زد و در جام جهانی ۲۰۲۲ با گلزنی در هر مرحله حذفی، به قهرمانی آرژانتین کمک کرد و در فینال دو گل به فرانسه زد. او با کسب دوباره توپ طلایی، نخستین بازیکنی شد که این جایزه را دو بار به دست آورد.

کیلیان امباپه، به عنوان جوان‌ترین بازیکن فعال در میان برترین گلزنان، جایگاه خود را به عنوان یک ستاره مدرن تثبیت کرده است. او در جام جهانی ۲۰۱۸ چهار گل و در ۲۰۲۲ هشت گل به ثمر رساند که شامل یک هت‌تریک در فینال بود. امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با چهار گل در دو بازی ابتدایی خود ادامه داد.

میروسلاو کلوزه با ۱۶ گل، رکورددار بیشترین گل زده در تاریخ جام جهانی است. او در چهار جام جهانی گلزنی کرد و در سال ۲۰۱۴ با آلمان قهرمان شد. کلوزه رکورد رونالدو را در پیروزی ۷-۱ آلمان بر برزیل در سال ۲۰۱۴ شکست.

رونالدو نازاریو از برزیل با ۱۵ گل، به خاطر سرعت و دقت در گلزنی شناخته می‌شود و در قهرمانی برزیل در سال ۲۰۰۲ نقش کلیدی داشت. او همچنین در این تورنمنت موفق به کسب کفش طلا شد.

گرد مولر از آلمان غربی با ۱۴ گل، به عنوان "بامبر" شناخته می‌شود و در جام جهانی ۱۹۷۰ بهترین گلزن بود. او در سال ۱۹۷۴ نیز در قهرمانی آلمان غربی نقش مهمی ایفا کرد.

ژست فونتین در جام جهانی ۱۹۵۸ با ۱۳ گل، نام خود را در تاریخ فوتبال ثبت کرد و رکورد بیشترین گل زده در یک تورنمنت را به ثبت رساند. این دستاورد بی‌نظیر نشان‌دهنده مهارت و توانایی‌های فوق‌العاده او در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال است.

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