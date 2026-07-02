به گزارش ایلنا، شکست مقابل ایسلند در یورو ۲۰۱۶ نزدیک بود در جام جهانی ۲۰۲۶ آتلانتا نیز برای انگلیس تکرار شود و روز تلخ دیگری رقم بخورد. خوشبختانه برای توماس توخل و شاگردانش، پادشاه واقعی انگلیس از پیراهن این تیم دفاع می‌کند و بازوبند کاپیتانی سه‌شیرها را به شکلی بی‌نظیر بر بازو می‌بندد. هری کین، و چه کسی جز او، به نجات کشورش آمد؛ چرا که واقعاً شخص دیگری نمی‌توانست این کار را انجام دهد.

صحبت از «طوفان» است، صحبت از یکی از بهترین مهاجمان تمام ادوار و برترین بازیکن تاریخ تیم ملی انگلیس است. این ادعای کوچکی نیست و آمار و ارقام خود به وضوح سخن می‌گویند.

بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس با به ثمر رساندن ۸۳ گل (تا به اینجای کار) و برترین گلزن تاریخ سه‌شیرها در ادوار جام جهانی بالاتر از گری لینه‌کر، در حال حاضر با ثبت ۱۳ گل، حتی گل‌های بیشتری نسبت به پله بزرگ در جام جهانی به ثمر رسانده است. او در ۱۵ مسابقه خود در جام جهانی، روی ۱۶ گل تاثیرگذاری مستقیم داشته است. کین پس از لیونل مسی و کیلیان امباپه، سومین گلزن فعال برتر در معتبرترین تورنمنت ملی جهان به شمار می‌رود و قطعاً قصد نداشت از رقبا عقب بماند؛ هیچ‌کس بیشتر از کین شایسته تمجید و قدردانی نیست.

عبور کین از سایه اسطوره‌ها و خیز بلند برای توپ طلا

همان‌طور که مایکل اوون درباره او گفت: «او بهترین مهاجم تاریخ انگلیس است... در حالی که حتی با غریزه طبیعی گلزنی به دنیا نیامده بود!» اما قهرمان ابدی انگلیسی‌ها بسیار فراتر از این حرف‌هاست. او یک فوتبالیست افسانه‌ای، غیرقابل جایگزین و یک ستاره بی‌تکرار است. اگرچه مخترعان فوتبال می‌توانند به داشتن مهره‌هایی چون سر بابی چارلتون، وین رونی یا آلن شیرر افتخار کنند، اما کین متفاوت و منحصربه‌فرد است؛ بازیکنی که برای سال‌ها برچسب «طلسم‌شده» را روی او چسبانده بودند. امروز، تماشای آویختن کفش‌های او بدون تصاحب جایزه توپ طلا، یک بی‌عدالتی محض در دنیای فوتبال خواهد بود.

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