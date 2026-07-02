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مسی چگونه به اسطوره آرژانتین تبدیل شد؟

مسی چگونه به اسطوره آرژانتین تبدیل شد؟
کد خبر : 1807529
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لیونل مسی پس از سال‌ها ناکامی و تحمل انتقادهای گسترده، با فتح جام جهانی و دو عنوان قهرمانی کوپا آمریکا، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال تثبیت کرد؛ موفقیتی که بسیاری آن را نقطه عطف دوران حرفه‌ای او می‌دانند.

به گزارش ایلنا،  لیونل مسی امروز بیش از هر زمان دیگری به عنوان نماد فوتبال آرژانتین شناخته می‌شود؛ بازیکنی که پس از پشت سر گذاشتن سال‌های دشوار، توانست با کسب مهم‌ترین افتخارات ملی، مسیر حرفه‌ای خود را متحول کند.

ستاره آرژانتینی در سال ۲۰۱۶ و پس از شکست در فینال کوپا آمریکا و از دست دادن ضربه پنالتی، اعلام کرد از تیم ملی خداحافظی می‌کند. آن تصمیم در شرایطی گرفته شد که او زیر فشار شدید انتقادها قرار داشت و بسیاری معتقد بودند هرگز نخواهد توانست موفقیت‌های دوران باشگاهی خود را با پیراهن آرژانتین تکرار کند.

با این حال، ورق به مرور برگشت. قهرمانی آرژانتین در کوپا آمریکا ۲۰۲۱، آن هم در ورزشگاه ماراکانا، نقطه آغاز فصل جدیدی در دوران ملی مسی بود؛ موفقیتی که به ۲۸ سال انتظار آرژانتینی‌ها برای کسب یک جام پایان داد و فشار سنگین را از روی کاپیتان این تیم برداشت.

پس از آن، آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی روند موفقیت‌های خود را ادامه داد و با فتح جام جهانی، مسی نیز به مهم‌ترین هدف دوران حرفه‌ای خود دست یافت. این افتخارات باعث شد جایگاه او در تاریخ فوتبال آرژانتین بیش از گذشته تثبیت شود و مقایسه‌اش با دیگو مارادونا وارد مرحله تازه‌ای شود.

آمار نیز نشان‌دهنده تحول چشمگیر عملکرد مسی در دوران حضور اسکالونی است. او در دو دوره جام جهانی تحت هدایت این سرمربی، در ۱۰ مسابقه موفق به ثبت ۱۳ گل شد؛ آماری که در مقایسه با شش گل او در ۱۹ دیدار جام جهانی پیش از آن، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

اکنون مسی با آرامش و اعتمادبه‌نفس بیشتری برای تیم ملی به میدان می‌رود و علاوه بر نقش فنی، به رهبر اصلی آرژانتین تبدیل شده است؛ بازیکنی که هم‌تیمی‌هایش او را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت سال‌های اخیر آلبی‌سلسته می‌دانند.

 

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