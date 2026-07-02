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گزارش ویژه از کاپیتان سوئیس: گرانیت ژاکا، مردی با اراده‌ای آهنین

گزارش ویژه از کاپیتان سوئیس: گرانیت ژاکا، مردی با اراده‌ای آهنین
کد خبر : 1807523
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گرانیت ژاکا، کاپیتان تیم ملی سوئیس، با شخصیت قوی و اراده‌ای مثال‌زدنی، در تلاش است تا کشورش را در این دوره از جام جهانی به موفقیت‌های بزرگ‌تری برساند. او در آستانه دیدار حساس با الجزایر در مرحله یک‌هشتم نهایی، به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا، ژاکا که با ۳۳ سال سن و ۱۴۹ بازی ملی، رکورددار بازی‌های ملی سوئیس است، به عنوان «لیدر ماکسیما» در تیم ملی شناخته می‌شود. او با روحیه پیروزی‌طلبی خود، همواره در تلاش است تا تیمش را به بالاترین سطح برساند و به همین دلیل، در بازی اخیر مقابل کانادا، با یک ضربه آزاد هوشمندانه، کارت زردی برای حریف به ارمغان آورد.

ژاکا به دنبال این است که سوئیس بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام جهانی داشته باشد. این تیم هرگز نتوانسته به مرحله نیمه‌نهایی برسد و آخرین بار در سال ۱۹۵۴ به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافته است. او با تغییر نگرش تیم، به بازیکنان یادآوری می‌کند که باید از هیچ حریفی نترسند و به پیروزی فکر کنند.

این کاپیتان با انتقاد از کیفیت تمرینات و تاکتیک‌های مربی، نشان داده که به دنبال بهترین نتایج است. او در سال ۲۰۱۹ به دلیل رفتار تماشاگران، با واکنش تندی مواجه شد، اما هم‌تیمی‌هایش او را حمایت کردند و مانع از ترک تیم شدند.

ژاکا در سال ۲۰۲۳ به بایر لورکوزن پیوست و در آنجا موفق به کسب عنوان قهرمانی و حضور در فینال لیگ اروپا شد. او به عنوان یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر شناخته می‌شود و اکنون مورد توجه باشگاه‌های بزرگ مانند چلسی قرار دارد.

با این حال، ژاکا در این جام جهانی به دنبال این است که با عملکرد خود، نام سوئیس را در تاریخ ثبت کند و به عنوان یک رهبر واقعی، تیمش را به موفقیت‌های بزرگ‌تر هدایت کند.

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