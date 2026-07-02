ترکیب احتمالی پرتغال و کرواسی
پرتغال و کرواسی در یک دیدار حساس به مصاف یکدیگر میروند. این دو تیم با ستارههای خود، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، در پی صعود به مرحله بعدی جام جهانی هستند.
به گزارش ایلنا، دیدار پرتغال و کرواسی در ساعت ۱ بامداد به وقت ایتالیا در ورزشگاه بیاماو فیلد شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. پرتغال که در مرحله گروهی عملکردی ناامیدکننده داشت، به دنبال جبران و رسیدن به مراحل بالاتر است. این تیم پس از دو تساوی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیا و یک پیروزی قاطع ۵-۰ مقابل ازبکستان، در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت.
کرواسی نیز با شروعی ناامیدکننده و شکست ۴-۲ برابر انگلیس، توانست با پیروزیهای برابر پاناما و غنا به مرحله حذفی برسد. برنده این دیدار در مرحله یکهشتم نهایی با یکی از تیمهای اسپانیا یا اتریش روبرو خواهد شد.
ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:
پرتغال (۴-۲-۳-۱): کاستا؛ کانسلو، دیاس، ویگا، مندس؛ نِوِس، ویتینیا؛ نتو، فرناندس، فلیکس؛ رونالدو.
کرواسی (۴-۲-۳-۱): لیواکویچ؛ استانیسیچ، سوتالو، پونگراچیچ، پریشیچ؛ مودریچ، کواچیچ؛ پاسالیچ، سوچیچ، باتورینا؛ موسی.
داور این دیدار، اسکاس از نروژ خواهد بود و به همراه او تیم داوری شامل انگان و باشفکین از نروژ و ابونگیله از آفریقای جنوبی خواهد بود.