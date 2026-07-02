ترکیب احتمالی پرتغال و کرواسی

به گزارش ایلنا، دیدار پرتغال و کرواسی در ساعت ۱ بامداد به وقت ایتالیا در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. پرتغال که در مرحله گروهی عملکردی ناامیدکننده داشت، به دنبال جبران و رسیدن به مراحل بالاتر است. این تیم پس از دو تساوی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیا و یک پیروزی قاطع ۵-۰ مقابل ازبکستان، در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت.

کرواسی نیز با شروعی ناامیدکننده و شکست ۴-۲ برابر انگلیس، توانست با پیروزی‌های برابر پاناما و غنا به مرحله حذفی برسد. برنده این دیدار در مرحله یک‌هشتم نهایی با یکی از تیم‌های اسپانیا یا اتریش روبرو خواهد شد.

ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

پرتغال (۴-۲-۳-۱): کاستا؛ کانسلو، دیاس، ویگا، مندس؛ نِوِس، ویتینیا؛ نتو، فرناندس، فلیکس؛ رونالدو.

کرواسی (۴-۲-۳-۱): لیواکویچ؛ استانیسیچ، سوتالو، پونگراچیچ، پریشیچ؛ مودریچ، کواچیچ؛ پاسالیچ، سوچیچ، باتورینا؛ موسی.

داور این دیدار، اسکاس از نروژ خواهد بود و به همراه او تیم داوری شامل انگان و باشفکین از نروژ و ابونگیله از آفریقای جنوبی خواهد بود.

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