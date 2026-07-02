شورش ستاره سنگال علیه سرمربی

به گزارش ایلنا، شکست تلخ تیم ملی سنگال مقابل بلژیک و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، اختلافات در اردوی این تیم را آشکار کرد و نخستین واکنش تند از سوی یکی از ملی‌پوشان منتشر شد.

پاپ گویه، هافبک تیم ملی سنگال، پس از پایان مسابقه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود اعلام کرد تا زمانی که پاپ تیائو هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد، دیگر پیراهن سنگال را بر تن نخواهد کرد.

او در این پیام نوشت: «اعلام می‌کنم تا زمانی که این کادر فنی روی نیمکت تیم ملی حضور داشته باشد، برای سنگال بازی نخواهم کرد.»

گویه که در دقیقه ۶۶ دیدار برابر بلژیک از زمین مسابقه خارج شد، از تصمیم کادر فنی برای تعویض خود ناراضی بود. تنها یک دقیقه پس از ورود لامین کامارا، این بازیکن با دریافت کارت زرد و مرتکب شدن خطایی که به اعلام پنالتی انجامید، روند بازی را به سود بلژیک تغییر داد؛ تیمی که در نهایت با جبران دو گل عقب‌ماندگی، سنگال را از گردونه رقابت‌ها کنار زد.

این هافبک از سال ۲۰۲۱ عضو تیم ملی سنگال بوده و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در چند مسابقه برای تیمش به میدان رفت، اما حذف دردناک برابر بلژیک باعث شد انتقادات او از کادر فنی علنی شود.

در مقابل، پاپ تیائو از تصمیمات خود دفاع کرد و گفت: «چند بازیکن به دلیل خستگی دیگر توان ادامه بازی را نداشتند و ناچار به انجام تعویض‌ها شدیم.»

از سوی دیگر، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز پس از مسابقه با اشاره به افت محسوس سنگال در دقایق پایانی اظهار داشت: «آن‌ها در لحظات پایانی کنترل بازی را از دست دادند و ما از این فرصت بهترین استفاده را بردیم.»

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