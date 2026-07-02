به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه، تیم‌های ملی اسپانیا و اتریش از ساعت ۲۲:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه سوفای به مصاف هم می‌روند.

بامداد جمعه نیز پرتغال از ساعت ۰۲:۳۰ در ورزشگاه تورنتو برابر کرواسی صف‌آرایی خواهد کرد؛ دیداری که یکی از مهم‌ترین تقابل‌های این مرحله به شمار می‌رود.

سپس از ساعت ۰۶:۳۰، سوئیس در ورزشگاه ونکوور مقابل الجزایر قرار می‌گیرد تا برای کسب سهمیه صعود به مرحله بعد تلاش کند.

آخرین دیدار برنامه امروز نیز از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه برگزار می‌شود و استرالیا در ورزشگاه آرلینگتون به مصاف مصر خواهد رفت.

برنامه مسابقات امروز و بامداد جمعه:

- پنجشنبه ۱۱ تیر

- ساعت ۲۲:۳۰ | اسپانیا – اتریش | ورزشگاه سوفای

- جمعه ۱۲ تیر

- ساعت ۰۲:۳۰ | پرتغال – کرواسی | ورزشگاه تورنتو

- ساعت ۰۶:۳۰ | سوئیس – الجزایر | ورزشگاه ونکوور

- ساعت ۲۱:۳۰ | استرالیا – مصر | ورزشگاه آرلینگتون

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