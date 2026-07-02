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برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1807508
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رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز (پنجشنبه) با برگزاری چهار مسابقه دیگر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ادامه پیدا می‌کند؛ دیدارهایی که تکلیف چهار تیم دیگر صعودکننده به مرحله یک‌هشتم نهایی را مشخص خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه، تیم‌های ملی اسپانیا و اتریش از ساعت ۲۲:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه سوفای به مصاف هم می‌روند.

بامداد جمعه نیز پرتغال از ساعت ۰۲:۳۰ در ورزشگاه تورنتو برابر کرواسی صف‌آرایی خواهد کرد؛ دیداری که یکی از مهم‌ترین تقابل‌های این مرحله به شمار می‌رود.

سپس از ساعت ۰۶:۳۰، سوئیس در ورزشگاه ونکوور مقابل الجزایر قرار می‌گیرد تا برای کسب سهمیه صعود به مرحله بعد تلاش کند.

آخرین دیدار برنامه امروز نیز از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه برگزار می‌شود و استرالیا در ورزشگاه آرلینگتون به مصاف مصر خواهد رفت.

برنامه مسابقات امروز و بامداد جمعه:

- پنجشنبه ۱۱ تیر

  

  - ساعت ۲۲:۳۰ | اسپانیا – اتریش | ورزشگاه سوفای

- جمعه ۱۲ تیر

  

  - ساعت ۰۲:۳۰ | پرتغال – کرواسی | ورزشگاه تورنتو

  - ساعت ۰۶:۳۰ | سوئیس – الجزایر | ورزشگاه ونکوور

  - ساعت ۲۱:۳۰ | استرالیا – مصر | ورزشگاه آرلینگتون

برنامه بازی‌های امروز و فردای یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

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