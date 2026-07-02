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اینیستا: شانس اسپانیا برای قهرمانی بالاست

اینیستا: شانس اسپانیا برای قهرمانی بالاست
کد خبر : 1807504
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آندرس اینیستا با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، نقش لامین یامال را در موفقیت لاروخا بسیار مهم دانست و تأکید کرد این تیم همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

به گزارش ایلنا،  آندرس اینیستا، اسطوره فوتبال اسپانیا، در حاشیه مراسم معرفی تیم دوچرخه‌سواری NSN که از بنیان‌گذاران آن به شمار می‌رود، درباره شرایط تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار نظر کرد.

او با اشاره به کیفیت فنی لامین یامال گفت: «لامین بازیکنی بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند در لحظات حساس تفاوت‌ها را رقم بزند. نقش او در عملکرد تیم ملی اسپانیا بسیار مهم خواهد بود.»

اینیستا در ادامه، اسپانیا را یکی از مدعیان جدی قهرمانی دانست و افزود: «همچنان به این تیم خوش‌بین هستم. اسپانیا از نظر من یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی است و امیدوارم بتواند دومین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.»

هافبک پیشین بارسلونا درباره روند مسابقات نیز گفت که جام جهانی بار دیگر نشان داده هیچ نتیجه‌ای از پیش قابل پیش‌بینی نیست. او با اشاره به حذف برخی تیم‌های مطرح از جمله آلمان و هلند، تأکید کرد همین اتفاقات جذابیت این رقابت‌ها را دوچندان کرده است.

اینیستا همچنین از عملکرد ستاره‌های بزرگ این دوره از مسابقات از جمله لیونل مسی و کیلیان امباپه تمجید کرد و نمایش آنها را یکی از عوامل جذابیت جام جهانی دانست.

قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آینده حرفه‌ای خود نیز گفت: «هنوز در ابتدای مسیر جدیدم قرار دارم و ترجیح می‌دهم با آرامش پیش بروم. زمان مشخص خواهد کرد که در آینده وارد مربیگری در سطح بالا خواهم شد یا خیر.»

 

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