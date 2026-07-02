هری کین رویای کنگو را نابود کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس با درخشش هری کین موفق شد جمهوری دموکراتیک کنگو را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند.

در این دیدار که در ورزشگاه آتلانتا برگزار شد، کنگو بازی را بهتر آغاز کرد و برایان سیپنگا در دقیقه هفتم دروازه انگلیس را باز کرد تا نماینده آفریقا در آستانه رقم زدن یکی از شگفتی‌های بزرگ مسابقات قرار بگیرد.

شاگردان انگلیس تا حدود ۷۰ دقیقه نتوانستند راهی برای عبور از خط دفاعی منسجم حریف پیدا کنند، اما در ادامه هری کین با تجربه و کیفیت بالای خود جریان بازی را تغییر داد.

کاپیتان انگلیس ابتدا با یک ضربه سر دقیق کار را به تساوی کشاند و سپس با شوتی تماشایی گل دوم را به ثمر رساند تا بازگشت تیمش کامل شود و امیدهای کنگو برای خلق شگفتی از بین برود.

کنگویی‌ها که با عملکردی فراتر از انتظار تا این مرحله پیش آمده بودند، با وجود نمایش قابل قبول و مقاومت طولانی برابر یکی از مدعیان قهرمانی، در نهایت برابر درخشش مهاجم باتجربه انگلیس تسلیم شدند.

انگلیس با این پیروزی به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد و در گام بعدی باید مقابل مکزیک قرار بگیرد؛ دیداری که می‌تواند مسیر سه‌شیرها برای نزدیک شدن به قهرمانی را هموارتر کند.

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