ترکیب احتمالی اسپانیا مقابل اتریش/ دو غایب مهم برای لاروخا
تیم ملی اسپانیا پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل اتریش، با مصدومیت دو بازیکن هجومی خود روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، نیکو ویلیامز پس از مصدومیت در دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل اروگوئه، بازی با اتریش را از دست داده و حتی ادامه حضورش در جام جهانی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. یرمی پینو، هافبک هجومی کریستال پالاس، نیز به دلیل نگرانی از شکستگی ترقوه، در دسترس نخواهد بود.
هیچکدام از این دو بازیکن شانس زیادی برای حضور در ترکیب اصلی مقابل اتریش نداشتند و لوئیس دلافوئنته احتمالاً تغییرات گستردهای در ترکیب تیمش ایجاد نخواهد کرد.
اسپانیا در این جام جهانی هنوز گلی دریافت نکرده و خط دفاعی این تیم با حضور پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت و مارک کوکوریا ثبات خوبی داشته است. در پست دفاع راست، رقابت میان پدرو پورو و مارکوس یورنته ادامه دارد.
در خط میانی، رودری و پدری تقریباً جایگاه ثابتی دارند و دنی اولمو یا فابیان روئیس میتوانند جای میکل مرینو را برای تکمیل مثلث میانی بگیرند.
در خط حمله نیز لامین یامال و میکل اویارزابال گزینههای اصلی هستند و الکس بائنا با توجه به غیبت نیکو ویلیامز، شانس زیادی برای حضور در ترکیب اصلی دارد.
ترکیب احتمالی اسپانیا مقابل اتریش:
اونای سیمون؛ مارکوس یورنته، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا؛ رودری، پدری؛ لامین یامال، دنی اولمو، الکس بائنا؛ میکل اویارزابال