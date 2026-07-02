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هری کین از پله عبور کرد

هری کین از پله عبور کرد
کد خبر : 1807492
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هری کین با درخشش مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و به ثمر رساندن دو گل، رکورد گلزنی پله در تاریخ جام‌های جهانی را پشت سر گذاشت و جایگاه خود را در میان برترین گلزنان این رقابت‌ها ارتقا داد.

به گزارش ایلنا،  هری کین، کاپیتان و مهاجم تیم ملی انگلستان، با گلزنی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، یک رکورد تاریخی دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ به نام خود ثبت کرد.

کین در جریان پیروزی ۲ بر یک انگلستان برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، دو بار دروازه حریف را باز کرد تا مجموع گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۱۳ برساند و از رکورد ۱۲ گل پله، اسطوره فوتبال برزیل، عبور کند.

مهاجم انگلستان اکنون در سومین حضور خود در جام جهانی، آمار قابل توجهی از خود به جا گذاشته است. او در جام جهانی ۲۰۱۸ شش گل، در دوره ۲۰۲۲ دو گل و در رقابت‌های ۲۰۲۶ نیز تاکنون پنج گل به ثمر رسانده و مجموع گل‌هایش را در ۱۴ مسابقه به ۱۳ رسانده است.

کین با این عملکرد همچنان یکی از مدعیان کسب عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. او تاکنون پنج گل در این دوره به ثمر رسانده و در تعقیب کیلیان امباپه و لیونل مسی قرار دارد که هر کدام با شش گل در صدر جدول گلزنان ایستاده‌اند. ارلینگ هالند نیز با پنج گل در کنار مهاجم انگلیس قرار دارد.

تیم ملی انگلستان با برتری برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد و در ادامه رقابت‌ها باید برابر تیم ملی مکزیک به میدان برود؛ دیداری که کین فرصت خواهد داشت آمار گل‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

 

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