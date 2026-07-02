رقابت کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶
کین در تعقیب امباپه و مسی
هری کین با درخشش مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، فاصله خود با صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ را به حداقل رساند و حالا تنها یک گل با کیلیان امباپه و لیونل مسی فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، مسی نخستین بازیکنی بود که در این دوره از مسابقات به شش گل رسید. فوقستاره آرژانتین پس از ورود به زمین بهعنوان بازیکن تعویضی، در پیروزی ۳ بر یک تیمش مقابل اردن در مرحله گروهی موفق به گلزنی شد.
کاپیتان ۳۹ ساله آرژانتین با این گل، رکوردی تاریخی نیز به ثبت رساند و به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در هفت مسابقه متوالی این رقابتها موفق به گلزنی میشود. او پیش از این نیز با گلزنی مقابل اتریش، از رکورد میروسلاو کلوزه عبور کرده و به بهترین گلزن تاریخ ادوار جام جهانی تبدیل شده بود.
مسی جام جهانی ۲۰۲۶ را با هتتریک مقابل الجزایر آغاز کرد؛ دیداری که در آن پس از فرار از اخراج زودهنگام، سه بار دروازه حریف را باز کرد و رکورد تاریخی گلزنی در جام جهانی را از آن خود ساخت.
در سوی دیگر، رقابت برای کسب کفش طلای جام جهانی بسیار فشرده دنبال میشود. عثمان دمبله نیز با هتتریک مقابل نروژ خود را وارد کورس آقای گلی کرد، اما کیلیان امباپه با دبل برابر سوئد، شمار گلهایش را افزایش داد و به دلیل ثبت دو پاس گل، فعلاً بالاتر از سایر رقبا در صدر جدول قرار گرفته است.
ارلینگ هالند نیز با گل پیروزیبخش نروژ مقابل ساحل عاج، پنجگله شد، اما تنها یک روز بعد هری کین با دو گل مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو پاسخ داد و انگلیس را از یک شگفتی بزرگ نجات داد تا خودش نیز با پنج گل به جمع مدعیان اصلی کفش طلا اضافه شود.