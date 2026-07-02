پرتغال و کرواسی در شطرنج مرگ و زندگی تورنتو

به گزارش ایلنا، شانس تیم ملی پرتغال برای غلبه بر کرواسی و رزرو بلیط حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به احتمال فراوان افزایش خواهد یافت اگر کریستیانو رونالدو بتواند به دستاوردی برسد که پیش از این هرگز موفق به انجامش نشده است؛ یعنی گلزنی در یک مسابقه از مرحله حذفی جام جهانی.

شاگردان روبرتو مارتینز پس از تساوی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیای صدرنشین، و البته در کنار پیروزی قاطع ۵ بر صفر برابر ازبکستان، در نهایت به رتبه‌ای بهتر از دومی در گروه K دست پیدا نکردند. رونالدو ۴۱ ساله در جریان درهم‌کوبیدن ازبکستان دو بار موفق به گلزنی شد، اما در تساوی ۱-۱ با کنگو و تساوی بدون گل مقابل کلمبیا در امر گلزنی ناکام ماند. مهاجم باشگاه النصر در صورت بازی در مسابقه روز پنج‌شنبه در استادیوم تورنتو، نهمین بازی خود در مراحل حذفی جام جهانی را تجربه خواهد کرد. برنده پنج توپ طلا در هشت مسابقه قبلی خود در این مراحل هرگز گلزنی نکرده است. او ۲۹ شوت در مراحل حذفی این تورنمنت بدون به ثمر رساندن گل شلیک کرده که از این حیث، آماری مشترک با روبرتو کارلوس برزیلی به عنوان بیشترین شوت بدون گل ثبت‌شده در تاریخ مسابقات (از سال ۱۹۶۶) دارد.

پرتغال با چند مشکل ساختاری مواجه است که در مرحله گروهی نمایان شد. آن‌ها بیشترین پاس خود در تاریخ مرحله گروهی جام جهانی (۱۶۹۰ پاس) را رد و بدل کردند و به میانگین مالکیت توپ فوق‌العاده ۶۲.۵ درصد رسیدند، اما تنها در جام جهانی ۲۰۱۸ بود که پرتغال شوت‌های کمتری (۳۲ شوت) و شوت‌های در چارچوب کمتری (۹ شوت) نسبت به مرحله گروهی امسال (۳۷ شوت و ۱۲ شوت در چارچوب) ثبت کرده بود. پرتغال با یک برد و دو تساوی در دور گروهی، تا اینجای کار در سه بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون شکست باقی مانده است. آن‌ها در طول تاریخ خود تنها در دو دوره موفق شده‌اند چهار مسابقه یا بیشتر را بدون باخت در یک دوره جام جهانی پشت سر بگذارند که به سال‌های ۱۹۶۶ (۴ بازی) و ۲۰۰۶ (۵ بازی) بازمی‌گردد. ویتینیا به عنوان موتور محرک خط میانی پرتغال عمل کرده و این ستاره پاریسن‌ژرمن امیدوار است در این بازی هم تاثیرگذار باشد. او با ۲۷۰ پاس در مرحله گروهی، رکورد بیشترین پاس ارسالی توسط یک بازیکن پرتغالی در تاریخ مرحله گروهی جام جهانی را شکست. علاوه بر این، او مقابل کلمبیا تمام ۵۴ پاس خود را به مقصد رساند تا با دقت ۱۰۰ درصدی، رکورد بیشترین پاس صحیح یک هافبک در یک بازی جام جهانی را به نام خود ثبت کند.

از سوی دیگر، کرواسی کار خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست ناامیدکننده ۴-۲ مقابل انگلیس آغاز کرد، بازی که در نیمه اول با تساوی ۲-۲ دنبال می‌شد. اما شاگردان زلاتکو دالیچ در ادامه با برتری ۱-۰ مقابل پاناما و ۲-۱ برابر غنا احیا شدند تا به عنوان تیم دوم گروه L صعود خود را برای جدال با پرتغال قطعی کنند. آن‌ها اکنون به دنبال این هستند تا برای اولین بار از جام جهانی ۲۰۱۸ (تورنمنتی که در نهایت با شکست مقابل فرانسه در فینال به پایان رسید)، سه پیروزی پیاپی را در یک تورنمنت معتبر کسب کنند. این چهارمین باری است که کرواسی به مرحله حذفی جام جهانی می‌رسد. آن‌ها در هر سه دوره قبلی (۱۹۹۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) موفق به صعود از اولین مرحله حذفی شده‌اند. اگر لوکا مودریچ در این بازی به میدان برود، بیست و سومین بازی او در جام جهانی خواهد بود و در کنار پائولو مالدینی و مانوئل نویر در رتبه پنجم بیشترین حضور در تاریخ این رقابت‌ها قرار می‌گیرد. تنها لیونل مسی (۲۹)، کریستیانو رونالدو (که می‌تواند آمار خود را به ۲۵ برساند)، لوتار ماتئوس (۲۵) و میروسلاو کلوزه (۲۴) سابقه بازی بیشتری نسبت به مودریچ دارند.

تاریخچه تقابل‌های رو در روی پرتغال و کرواسی

پرتغال کارنامه بسیار قدرتمندی در مواجهه با کرواسی دارد و در ۱۰ دیدار گذشته خود در تمامی رقابت‌ها، تنها در یک مسابقه شکست خورده و به ۷ پیروزی و ۲ تساوی دست یافته است. علاوه بر این، آن‌ها در ۶ دیدار رسمی و رقابتی که مقابل یکدیگر انجام داده‌اند شکست‌ناپذیر بوده‌اند و ۵ بار به برتری رسیده‌اند (۱ تساوی).

کرواسی پس از شکست در تنها یک مسابقه از ۹ بازی اول خود در جام جهانی مقابل رقبای اروپایی (۶ برد، ۲ تساوی)، در ۳ تقابل اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده است (۱ تساوی، ۲ شکست). این روند منفی با باخت ۴-۲ مقابل فرانسه در فینال ۲۰۱۸ آغاز شد، با تساوی بدون گل برابر بلژیک در دور گروهی ۲۰۲۲ ادامه یافت و در نهایت با شکست ۴-۲ مقابل انگلیس در بازی اول امسال تکمیل شد.

پیش‌بینی سوپرکامپیوتر اوپتا از برنده بزرگ نبرد تورنتو

با توجه به آمار فوق‌العاده قدرتمند پرتغال در بازی‌های رو در رو، تعجبی ندارد که سوپرکامپیوتر اوپتا این تیم را شانس اصلی پیروزی در این مسابقه بداند. احتمال برد پرتغال در ۹۰ دقیقه مسابقه ۵۴.۵ درصد تخمین زده شده است، در حالی که شانس پیروزی کرواسی تنها ۲۰.۴ درصد ارزیابی می‌شود. احتمال تساوی که کار را به وقت‌های اضافه و شاید ضربات پنالتی بکشاند نیز ۲۵.۱ درصد است.

در نمای کلی تورنمنت، پرتغال ۶۷.۴ درصد شانس صعود به مرحله یک‌هشت‌م نهایی را دارد و شانس آن‌ها برای بالای سر بردن جام قهرمانی ۴.۱ درصد است. در طرف مقابل، کرواسی از شانس ۳۲.۶ درصدی برای رسیدن به مرحله یک‌هشتم برخوردار است، اما احتمال قهرمانی آن‌ها بسیار ناچیز و در حد ۰.۶ درصد برآورد شده است.

لیست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی پرتغال و کرواسی

پرتغال: دیوگو کاستا، ژوزه سا، روی سیلوا، نلسون سمدو، روبن دیاز، توماس آرائوخو، دیوگو دالوت، رناتو ویگا، گونسالو ایناسیو، ژائو کانسلو، نونو مندز، ماتئوس نونس، برونو فرناندز، برناردو سیلوا، ژائو نوز، روبن نوز، ویتینیا، سامو کاستا، کریستیانو رونالدو، گونسالو راموس، ژائو فلیکس، ترینکائو، رافائل لیائو، پدرو نتو، گونسالو گدش، فرانسیسکو کونسیسائو.

کرواسی: دومینیک لیواکوویچ، ایوور پاندور، دومینیک کوتارسکی، یوسیپ استانblockیچ، مارین پونگراچیچ، یوشکو گواردیول، دویه چالتا-کار، یوسیپ شوتالو، لوکا ووشکوویچ، مارتین ارلیچ، نیکولا مورو، متئو کواچیچ، لوکا مودریچ، نیکولا ولاشیچ، ماریو پاشالیچ، مارتین باتورینا، پتار سوچوچ، کریستیان جاکیچ، تونی فروک، لوکا سوچیچ، آندری کراماریچ، آنته بودیمیر، ایوان پریشیچ، ایگور ماتانوویچ، مارکو پاشالیچ، پتار موسا.

ترکیب احتمالی پرتغال

ترکیب احتمالی کرواسی

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