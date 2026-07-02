ستاره پرتغال در آستانه جدال مرگ و زندگی
مودریچ الگوی من است، کاش بیشتر کنارش بودم
ویتینیا در آستانه دیدار حساس پرتغال و کرواسی در جام جهانی، به ستایش از لوکا مودریچ پرداخت و روبرتو مارتینز نیز با اعتمادبهنفس از آغاز یک تورنمنت جدید سخن گفت.
به گزارش ایلنا، ویتینیا و روبرتو مارتینز پیش از تقابل حساس تیم ملی پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل کرواسی به گفتگو پرداختند و لب به تمجید از همتیمی خود کریستیانو رونالدو و رقیب فردا شب خود لوکا مودریچ گشودند؛ بازیکنانی که آنها را الگوهایی واقعی در دنیای فوتبال میدانند.
ویتینیا: باید کیفیت بازیام را ارتقا دهم
ستاره خط میانی پرتغال در خصوص این مسابقه حساس گفت: «من نیاز به پیشرفت دارم.» او درباره شرایط این بازی سرنوشتساز ادامه داد: «ما انگیزه بالایی برای پیروزی داریم، برای خودمان، برای کشورمان و برای دیگو کاستا؛ میخواهیم تمام توانمان را بگذاریم تا بتوانیم برنده از زمین خارج شویم.»
ویتینیا با اشاره به قدرت خط هافبک حریف اضافه کرد: «آنها خط هافبک فوقالعادهای دارند و از حضور مهره شاخصی مثل مودریچ بهره میبرند که یک الگوی بزرگ برای من است. ما باید عملکردمان را بهتر کنیم. وقتی اوضاع در قالب تیمی خوب پیش برود، استعدادهای فردی هم بیشتر به چشم میآیند. ما دیگر هیچ جای خطایی نداریم.»
او در مورد ارزیابی سطح آمادگی خودش و تیم توضیح داد: «ما بیشترین تمایل را برای ارائه یک بازی خوب و کسب پیروزی داریم. امیدوارم سطح بازی من ارتقا پیدا کند و همین اتفاق برای کل تیم هم رخ دهد. من انتظار دارم این پیشرفت، نتیجه طبیعی رشد و تکامل تیمی ما باشد. منتظر یک پیشرفت همزمان تیمی و انفرادی هستم.»
هافبک پرتغالیها در مورد انگیزه بازی برای فوقستاره تیمشان گفت: «ما دلایل زیادی برای جاهطلبی داریم؛ برای کشورمان، برای دیگو ژوتا و همچنین برای کریستیانو. امیدواریم به مرحله بعدی صعود کنیم. ما باید در زمین نشان دهیم که لیاقت صعود را داریم و اگر خوب بازی کنیم، به این هدف میرسیم.»
ویتینیا درباره تقابل با کاپیتان کرواتها افزود: «او یک الگو برای همه بازیکنان است و این موضوع برای من به عنوان یک هافبک، اهمیت بسیار بیشتری دارد. من پیش از این مقابل او بازی کردهام و پیراهنم را هم با او عوض کردهام. او انسان فوقالعادهای است. دوست ندارم درباره شباهتهای سبک بازیمان صحبت کنم؛ این کار را به بقیه واگذار میکنم. امیدوارم فردا او غمگینتر از من باشد.»
او با اشاره به شانس همبازی بودن با دو اسطوره بزرگ گفت: «من این افتخار را داشتهام که زمان بیشتری را با کریستیانو بگذرانم. بازی کردن در کنار او برای من یک لذت بزرگ و مایه افتخار است. دوست داشتم زمان بیشتری را هم با مودریچ سپری میکردم. اما به هرحال یک نفر باید در مقطعی این مسیر موفقیتآمیز را متوقف کند و امیدوارم آن کسی که متوقف میشود، مودریچ باشد.»
روبرتو مارتینز: امیدوارم این آخرین رقص کریستیانو نباشد
روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در جریان کنفرانس خبری پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیمهای دوم گروه K و دوم گروه L که در استادیوم تورنتو کانادا برگزار میشود، به تشریح وضعیت تیمش پرداخت.
مارتینز درباره وضعیت ستاره منچسترسیتی گفت: «ما نمیتوانستیم مقابل کلمبیا روی برناردو سیلوا ریسک کنیم چون او یک کارت زرد داشت. اما اکنون یک جام جهانی جدید آغاز میشود و همه بازیکنان در دسترس هستند.»
سرمربی پرتغال در تحلیل کیفیت فنی کرواسی اظهار داشت: «کرواسی همیشه کرواسی است؛ آنها عاشق مالکیت توپ هستند. کرواسی تیمی بسیار فنی با بازیکنانی به شدت تاثیرگذار است. آنها بر اساس شرایط بازی تغییر تاکتیک میدهند؛ مثلاً مقابل انگلیس پرس بسیار شدیدی را از بالا اجرا کردند و سپس به تیمی عملگرا تبدیل شدند. فردا یک فاکتور کلیدی برای ما، توانایی کنترل بازی از طریق حفظ مالکیت توپ خواهد بود. هیچ غافلگیری خاصی وجود ندارد و دو تیم به خوبی یکدیگر را میشناسند.»
او در پاسخ به سوالی درباره استرس حاکم بر مسابقات گفت: «وجود استرس در جام جهانی کاملاً طبیعی است و این موضوع فقط مختص به پرتغال نیست. هر مسابقه در این سطح به شدت رقابتی است. در این مرحله، ارزشهای جنگندگی و فداکاری تا آخرین ثانیهها حرف اول را میزنند. مطمئن باشید که ما کاملاً آمادهایم تا تمام توان خود را در زمین بگذاریم.»
مارتینز در پایان کنفرانس خبری خود و با اشاره به بازی خداحافظی احتمالی کریستیانو و مودریچ گفت: «آنها نمادهای تکرارنشدنی فوتبال هستند و داشتن چنین الگوهایی بسیار مهم است. بیایید امیدوار باشیم که این مسابقه، آخرین رقص رونالدو نباشد.»