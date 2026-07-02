به گزارش ایلنا، جام جهانی فعلی، ویترین فوق‌ستاره‌ها، پدیده‌های ناشناخته‌ای که ناگهان در فضای مجازی وایرال می‌شوند و همچنین بازیکنان جوانی است که جاه‌طلبی رسیدن به بالاترین سطوح فوتبال اروپا را دارند و توانایی‌های خود را در بزرگترین صحنه ممکن اثبات می‌کنند. یوهان منزامبی و ابراهیم مازا دو استعداد ناب از این دست هستند که آینده حرفه‌ای خود را پیش رو دارند و آماده‌اند تا در پنجره نقل‌وانتقالات پیش رو، سر و صدای زیادی به پا کنند.

سوئیس و الجزایر برای کسب سهمیه حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی به رقابت می‌پردازند؛ مرحله‌ای که تیم اروپایی در سه دوره گذشته جام جهانی موفق به رسیدن به آن. برای این تیم شمال آفریقا، صعود به این مرحله یک دستاورد بزرگ خواهد بود، چرا که آن‌ها پیش از این تنها یک بار در سال ۲۰۱۴ موفق به انجام این کار شده بودند. برای دستیابی به این هدف، هر دو تیم به هافبک‌های هجومی ۲۰ ساله خود تکیه خواهند کرد که به ترتیب در تیم‌های فرایبورگ و بایر لورکوزن توپ می‌زنند و به همین دلیل از قاب تقابل‌های خود در بوندسلیگا، شناخت خوبی از یکدیگر دارند.

منزامبی با به ثمر رساندن سه گل و ثبت یک پاس گل، یکی از بزرگترین پدیده‌های این تورنمنت به شمار می‌رود. او پس از پشت سر گذاشتن یک فصل درخشان، نشانه‌های بزرگی از پیشرفت را آشکار کرد، اما اکنون فراتر از حد تمام انتظارات ظاهر شده است. بازیکنی قدرتمند با گام‌های بلند و مهارت عالی در دریبل‌زنی که دقت فوق‌العاده‌ای نیز در زدن ضربات آخر و ارسال پاس‌های کلیدی دارد.

مازا هنوز به آن اندازه درخشان ظاهر نشده و آمار گل یا پاس گلی ثبت نکرده است، اما کیفیت فنی او غیرقابل انکار و برای تیم ملی کشورش حیاتی است. او همان بازیکنی است که جادو را به یک‌سوم تدافعی حریف می‌آورد و شخصیتی را از خود نشان داده که می‌تواند هم‌تیمی‌هایش را در لحظات حساس، با کمک رهبر تیم یعنی محرز، هدایت کند.

شاکله محکم سوئیس در غیاب شقیری و اتکا به مهره‌های بوندسلیگایی

سوئیس احتمالاً از استخوان‌بندی محکم‌تری با حضور کوبل درون دروازه، آکانجی و ژاکا بهره می‌برد، اما آن‌ها در خط حمله با حضور یک امبولو بی‌انگیزه، فاقد کارایی و زهر لازم هستند. در طرف مقابل، الجزایر مهره‌های تاثیرگذاری دارد که می‌توانند به صورت انفرادی سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهند؛ از آیت‌نوری گرفته تا شعیری یا بازیکنانی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد. با این حال، بزرگترین نقطه ضعف آن‌ها درون دروازه است. زیدان جایگاه ثابت خود را از دست داده و بن‌بوط نیز نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است.

تقابل‌های جذاب در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶

در حاشیه جام جهانی ۲۰۲۶، اخبار مرتبط نشان می‌دهد که شقیری در ترکیب حضور ندارد اما منزامبی جای او را پر کرده است. حالا چشم‌ها به تورنتو دوخته شده تا مشخص شود از بین این استعدادهای جوان، کدام‌یک مسیر صعود را هموار می‌کند.

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