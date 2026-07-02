دراماتیکترین بازی جام جهانی را از دست ندهید: خداحافظ رونالدو یا مودریچ
دیدار حساس پرتغال و کرواسی جام جهانی، به احتمال زیاد آخرین شانس کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ برای کسب عنوان قهرمانی خواهد بود. این بازی در تورنتو برگزار میشود و نتیجه آن میتواند سرنوشت این دو اسطوره فوتبال را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، رونالدو در سن ۴۱ سالگی و مودریچ در ۴۰ سالگی، هر دو به دنبال اثبات تواناییهای خود در این مسابقه هستند. رونالدو که در پنج دوره قبلی جام جهانی موفق به گلزنی در مراحل حذفی نشده، نیاز دارد تا در این بازی عملکردی فوقالعاده از خود نشان دهد. پرتغال در این مسابقه به حمایت هوادارانش در تورنتو، جایی که بیش از ۲۰۰ هزار پرتغالی زندگی میکنند، امیدوار است.
سرمربی پرتغال، روبرت مارتینز، در پاسخ به انتقادات از عملکرد تیمش گفت: «احساس میکنم همه بازیکنان آمادهاند، برای تحمل سختیها اما با اعتماد به نفس.» او همچنین به آشنایی پرتغال با کرواسی اشاره کرد و یادآور شد که در آخرین دیدار دو تیم در لیگ ملتها، بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
از سوی دیگر، کرواسی نیز به گذشته خود نگاه میکند و سرمربی این تیم، زلاتکو دالیچ، به یادآوری موفقیتهای گذشتهاش اشاره کرد. او گفت: «این تیم شایسته احترام و حمایت است و باید به خاطر زحماتش مورد محبت قرار گیرد.» کرواسی در این جام جهانی با پیروزیهای اخیر خود، به دنبال ادامه راهی موفقیتآمیز است.
این دیدار نه تنها برای دو تیم، بلکه برای دو ستاره بزرگ فوتبال، سرنوشتساز خواهد بود. جایی که آخرین بازی رونالدو یا مودریچ در جام جهانی خواهد بود و شاید هم در تیم ملی!