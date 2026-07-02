تقابل دو اسطوره مادریدی در تورنتو
رونالدو و مودریچ برای شکار لاروخا همپیمان شدند
کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ در دیداری جذاب و سرنوشتساز در تورنتو مقابل هم صفآرایی میکنند تا رقیب اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی مشخص شود.
به گزارش ایلنا، شاید هرگز در تاریخ، یا بسیار به ندرت، دو بازیکن چنین افسانهای و همدوره که هر دو در پایان دوران حرفهای خود هستند، در یک جام جهانی، در یک مرحله حذفی و در یک مسابقه مرگ و زندگی، به عنوان دو دوست و دو بازیکن برجسته مقابل یکدیگر بازی کرده باشند؛ کاری که کریستیانو رونالدو و مودریچ امشب در تورنتو انجام خواهند داد.
سخت و حتی احمقانه است اگر بگوییم برنده میتواند دیگری را مجبور به خداحافظی کند، اما سن ۴۱ سالگی بازیکن پرتغالی و ۴۰ سالگی ستاره کروات نشان میدهد که این ممکن است آخرین رقص آنها باشد. بازنده ممکن است به دوران حرفهای خود، حداقل در رده ملی، پایان دهد و باید دید که در مورد لوکا، آیا این موضوع حتی فراتر از این هم خواهد رفت یا خیر.
این دیدار نه تنها جذابیت مواجهه رو در روی دو اسطوره رئال مادرید را دارد که شش سال همرزم بودند و چهار لیگ قهرمانان را با هم فتح کردند، بلکه تمرکز روی این واقعیت است که هر کس صعود کند، رقیب اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه در بازی لاروخا مقابل اتریش در لوسآنجلس همه چیز برای آنها خوب پیش برود.
سایه سنگین افت دو غول اروپا و مسیر سینوسی تا تورنتو
نور کافی برای روشن کردن مسابقهای که یکی از بهترینهای این مرحله به شمار میرود وجود ندارد؛ دیداری که مستقیماً بر مسیر تیم ملی اسپانیا در جام جهانی نیز تأثیر میگذارد. واقعیت این است که هیچکدام از دو تیم پرتغال و کرواسی آنقدر خوب عمل نکردهاند که هواداران خود را به وجد بیاورند. شاگردان روبرتو مارتینز مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو مساوی کردند، برابر ازبکستان بهتر شدند و سپس با کسب فقط یک امتیاز، تحت تأثیر کلمبیا قرار گرفتند . کرواسی مسیر کاملاً برعکسی را طی کرد؛ آنها در ابتدا به شکلی ترسناک به انگلیس باختند و سپس با پیروزی مقابل پاناما و غنا به بازیها برگشتند.
نیمکتنشینیهای غیرمنتظره
وضعیت برناردو سیلوا موضوع اصلی بحث در درون تیم ملی پرتغال است. او پس از تعویض در بین دو نیمه بازی اول، مجبور شد دو بازی بعدی را از روی نیمکت تماشا کند. ژائو فلیکس جای او را گرفته و حتی به نظر میرسد در صورت نیاز به تغییر، رافائل لیائو نیز از او جلوتر باشد. دالیچ هم کارهای غیرمعمولی را با بازیکنان کلیدی مانند گواردیول و بودیمیر انجام میدهد، اگرچه به نظر میرسد این تصمیمات برای او خوب جواب داده است.
ویتینیا در خصوص تقابل پرتغال و کرواسی اعلام کرد: «مودریچ الگوی من است، دوست داشتم زمان بیشتری را با او سپری میکردم...»
در جام جهانی ۲۰۲۶، این مسابقه در تورنتو کانادا برگزار میشود و دو قهرمان بینظیر را در خود جای داده است. از میان آنها رقیب بالقوه اسپانیا ظاهر خواهد شد. تاریخ فوتبال یک ادای احترام نهایی برای آنها در نظر گرفته است: کریستیانو و مودریچ، دو اسطوره زنده.