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پیروزی تاریخی اسپانیا بر اتریش با نتیجه ۹-۰

پیروزی تاریخی اسپانیا بر اتریش با نتیجه ۹-۰
کد خبر : 1807452
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تیم ملی اسپانیا امروز در یک مسابقه سرنوشت‌ساز به مصاف اتریش می‌رود و به دنبال بازگشت به فرم قوی خود است.

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۹۹، اسپانیا یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های تاریخ خود را با نتیجه ۹-۰ برابر اتریش به ثبت رساند. این نتیجه به عنوان یک رکورد در تاریخ فوتبال اسپانیا باقی مانده است.

در آن بازی تاریخی، اسپانیا با گل‌های متعدد از جمله چهار گل از رائول گونزالس و دو گل از اسماعیل اورزایز، به پیروزی قاطع رسید. همچنین، گل‌هایی از فرناندو هیرو و فران و یک گل به خودی از آرنولد وتل به این پیروزی کمک کرد.

پیروزی تاریخی اسپانیا بر اتریش با نتیجه ۹-۰

امروز، اسپانیا دوباره باید با اتریش روبرو شود و این بار در یک مرحله حذفی. این دیدار فرصتی برای نسل جدید بازیکنان اسپانیا است تا خود را به عنوان مدعی قهرمانی معرفی کنند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند و نشان دهند در کنار فرانسه و آرژانتین مدعی اصلی جام جهانی 2026 هستند.

اتریش توانسته بعد از تساوی عجیب در دیدار مقابل الجزایر جواز حضور در این مرحله را به دست بیاورد و اسپانیا نیز با عملکردی پرنوسان در نهایت به جمع 32 تیم صعود کرده است.

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