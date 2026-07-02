آمریکا 2 - 0 بوسنی ؛ تیم پوچتینو به بلژیک رسید

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی و هرزگوین از ساعت 03:30 بامداد امروز (پنجشنبه - به وقت ایران) در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 مقابل هم صف‌آرایی کردند که آمریکا با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید.

فولارین بالوگن در دقیقه 31 توانست حملات آمریکا را به نتیجه برساند و دروازه بوسنی را باز کند، اما این گل به دلیل حضور این بازیکن در موقعیت آفساید مورد قبول قرار نگرفت. بالوگن ناامید نشد و همچنان برای مدافعان بوسنی زهردار ماند؛ تا اینکه در دقیقه 45 گلی کاملاً سالم زد.

مهاجم گلزن آمریکا که تعداد گل‌های خود در جام بیست‌وسوم را به عدد 3 رساند، در نیمه دوم نیز چهره ویژه میدان بود. این بازیکن در دقیقه 64 به دلیل خطای شدیدی که روی یکی از بازیکنان بوسنی مرتکب شد، کارت قرمز گرفت تا تیم مائوریسیو پوچتینو با 10 بازیکن به مسابقه ادامه بدهد.

سوسن‌های طلایی (لقب تیم ملی بوسنی) با یک بازیکن بیشتر اعتماد به نفس گرفتند و فرصت‌هایی روی دروازه یکی از سه میزبان جام جهانی آفریدند که هیچ‌یک از آنها تبدیل به گل نشد. در آن‌سوی میدان اما آمریکا با ضربه ایستگاهی زیبای مالیک تیلمن در دقیقه 82 به گل دوم رسید و اختلاف را دوبرابر کرد.

حملات دو تیم در ادامه مسابقه نتیجه نداد تا آمریکا همانند دو میزبان دیگر جام بیست‌وسوم یعنی مکزیک و کانادا، به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها صعود کند. بوسنی هم که برای اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی رسیده بود، با این مسابقات وداع کرد.

شاگردان پوچتینو در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 03:30 روز 16 تیر به مصاف تیم ملی بلژیک می‌رود.

رافائل کلاوس از برزیل قضاوت این بازی را بر عهده داشت و به استپان رادلیچ از بوسنی کارت زرد نشان داد.

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