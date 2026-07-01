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جام جهانی ۲۰۲۶؛

تیلمانس بهترین بازیکن دیدار بلژیک و سنگال شد

تیلمانس بهترین بازیکن دیدار بلژیک و سنگال شد
کد خبر : 1807424
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مدافع تیم ملی بلژیک به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم مقابل سنگال انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، یوری تیلمانس مدافع تیم ملی فوتبال بلژیک پس از به ثمر رساندن دو گل مقابل سنگال، از سوی کارشناسان منتخب فیفا به‌عنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.

بلژیک در این مسابقه در حالی که با 2 گل از سنگال عقب بود، در سه دقیقه پایانی بازی با گل‌های روملو لوکاکو و تیلمانس به بازی برگشت و با پنالتی بهترین بازیکن زمین در دقیقه 5+120، مسابقه را با نتیجه 3 بر 2 به سود خود خاتمه داد.

شاگردان رودی گارسیا با صعود از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار آمریکا - بوسنی خواهند رفت.

 

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