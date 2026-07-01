بلژیک 3 - 2 سنگال ؛ بازگشت دراماتیک شیاطین سرخ به جام با دبل تیلمانس

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و سنگال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 23:30 (چهارشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه لومِن فیلد سیاتل به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی 2 - 2 دو تیم در 90 دقیقه به پایان رسید و کار به وقت‌های اضافه کشید.

بلژیک که تا دقیقه 86 با نتیجه 2 بر صفر از حریف خود عقب افتاده بود، بعد از جبران دو گل خورده در سه دقیقه توسط روملو لوکاکو در دقیقه 86 و یوری تیلمانس در دقیقه 89، در وقت‌های اضافه هم به یک ضربه پنالتی دست یافت که تیلمانس در دقیقه 5+120، این پنالتی را برای شیاطین سرخ اروپا تبدیل به گل کرد تا در نهایت این مسابقه پُر اُفت و خیز، با نتیجه 3 بر 2 به سود شاگردان رودی گارسیا به پایان برسد.

سنگال دو گل خود در این مسابقه را در دقایق 25 توسط حبیب دیارا و دقیقه 51 توسط اسماعیل سار به ثمر رسانده بود.

سید مارتینس از کشور هندوراس قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و براندون مشلی از بلژیک و لامین کامارا را از سنگال با کارت زرد جریمه کرد.

بلژیک با پیروزی در این دیدار، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل برنده مسابقه آمریکا - بوسنی صف‌آرایی می‌کند.

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