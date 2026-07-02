رقابت تاریخی مسی و رونالدو هرگز تکرار نخواهد شد

به گزارش ایلنا، کان در اظهارات خود به این نکته اشاره کرد که رقابت این دو بازیکن در طول نزدیک به ۲۰ سال، بر پایه عملکردهایشان شکل گرفته و نه بر اساس کلمات. او گفت: «مسی و رونالدو تقریباً دو دهه یکدیگر را به چالش کشیده‌اند و دیدن سطح فوتبال آنها واقعاً شگفت‌انگیز است. این رقابت هرگز بر اساس حرف‌ها نبوده، بلکه بر پایه عملکردها بوده است.»

مقایسه آماری این دو اسطوره، جایگاه آنها را در میان بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تثبیت می‌کند. در طول یک دوره نه ساله، مسی با بارسلونا به افتخارات زیادی دست یافت و رونالدو نیز در رئال مادرید دوران افسانه‌ای را تجربه کرد و دو عنوان لالیگا و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد.

مسی که در طول دوران طولانی خود در بارسلونا، ۱۰ عنوان لالیگا و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده، همچنین با هشت توپ طلا در کارنامه‌اش، رکورددار است. در مقابل، رونالدو پنج توپ طلا را به نام خود ثبت کرده است.

هر دو ستاره در حال حاضر بر روی مسابقات جاری تمرکز دارند و تنها در صورتی می‌توانند با یکدیگر دیدار کنند که تیم‌هایشان به فینال برسند. در مرحله یک‌هشتم نهایی، پرتغال به مصاف کرواسی خواهد رفت و آرژانتین با کیپ‌ورد روبرو می‌شود. مسی با زدن شش گل در مرحله گروهی، بهترین گلزن این تورنمنت است، در حالی که رونالدو تنها دو گل به ثمر رسانده است.

مسی که در سال ۲۰۲۲ جام قهرمانی را بالای سر برد، به دنبال کسب عنوان قهرمانی دوم متوالی در جام جهانی است. از سوی دیگر، رونالدو تمامی جوایز بزرگ فوتبال را به جز جام جهانی کسب کرده و به شدت به دنبال این افتخار است که تنها تکه گمشده از کابینه افتخاراتش را به دست آورد.

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