به گزارش ایلنا، پس از دو بازی در جام جهانی، لوکا زیدان نتوانسته است جایگاه خود را حفظ کند و اوسا ما بنبوت نیز در بازی اخیر نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد. این موضوع به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های تیم ملی الجزایر تبدیل شده است، به‌ویژه که قرار است در شب پنج‌شنبه به مصاف سوئیس برود.

در این شرایط، نام ملوان ماستیل، دروازه‌بان سوم الجزایر که در لیگ دسته دوم سوئیس بازی می‌کند، به بحث‌ها اضافه شده است. با این حال، هیچ‌یک از دروازه‌بانان موجود نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند و این موضوع نشان‌دهنده نیاز فوری به یک دروازه‌بان مطمئن است.

وولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر، در واکنش به عملکرد زیدان در دو بازی ابتدایی، به صراحت اعلام کرد: «عدم حضور زیدان به دلیل عملکرد او در دو بازی اول است. من فکر کردم بنبوت شایسته بازی در این دیدار است.» اما حالا که بنبوت نیز نتوانسته است انتظارات را برآورده کند، سوال این است که چه کسی باید در دروازه قرار گیرد.

الکساندر اوکیدجا، دروازه‌بان سابق الجزایر، به این موضوع اشاره کرد که «تغییر دروازه‌بان می‌تواند فشار روانی زیادی به او وارد کند» و افزود: «برای من، قرار دادن ماستیل در این مرحله حساس کمی خطرناک است، زیرا او هیچ بازی تدارکاتی با تیم ملی نداشته است.»

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