شب رکوردشکنی فرانسه و اولیسی در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه با برتری قاطع ۳ بر صفر مقابل سوئد، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و حالا باید برای کسب سهمیه نیمه‌نهایی برابر پاراگوئه قرار بگیرد.

این پیروزی علاوه بر صعود خروس‌ها، با ثبت چند رکورد فردی و تیمی نیز همراه بود و بار دیگر جایگاه فرانسه را در میان مدعیان اصلی قهرمانی تثبیت کرد.

کیلیان امباپه با گلزنی در این دیدار، شمار گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به شش رساند و از نظر تعداد گل در ادوار جام جهانی با لیونل مسی برابری کرد. مهاجم فرانسه همچنین با رسیدن به ۱۰ گل در دیدارهای مرحله حذفی، به بهترین گلزن تاریخ این مرحله از رقابت‌های جام جهانی تبدیل شد و بار دیگر توانایی خود را در مسابقات بزرگ به نمایش گذاشت.

در کنار امباپه، مایکل اولیسی نیز با ثبت پنجمین پاس گل خود در این دوره از مسابقات، به بهترین آمار ثبت‌شده از سال ۱۹۹۴ تاکنون رسید و تنها یک پاس گل دیگر با رکورد تاریخی پله در جام جهانی ۱۹۷۰ فاصله دارد.

فرانسه در بخش تیمی نیز آمار قابل توجهی به ثبت رساند. شاگردان دیدیه دشان در پنج مسابقه اخیر خود در جام جهانی، دست‌کم سه گل در هر بازی به ثمر رسانده‌اند؛ رکوردی که پیش از این هیچ تیمی در تاریخ این رقابت‌ها به آن دست نیافته بود.

خروس‌ها همچنین با پیروزی برابر سوئد، هفتمین برد متوالی خود مقابل تیم‌های اروپایی در جام جهانی را جشن گرفتند و از این حیث نیز رکوردی تازه به نام خود ثبت کردند.

فرانسه علاوه بر این، یکی از تنها دو تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است که سه بازیکن با حداقل دو گل در ترکیب خود دارد؛ آماری که با گل‌های امباپه (۶ گل)، عثمان دمبله (۴ گل) و بردلی بارکولا (۲ گل) به دست آمده و نشان‌دهنده قدرت هجومی این تیم در مسیر قهرمانی است.

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