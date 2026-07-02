به گزارش ایلنا، با این پیروزی، فرانسه موفق شد ۹.۴ امتیاز به مجموع امتیازات خود اضافه کند و به ۱۹۱۶.۲۴ امتیاز برسد. در حالی که آرژانتین با ۱۹۰۷.۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

تیم ملی فرانسه، تحت هدایت دیدیه دشان، پیش از این با شکست ۲ بر ۱ برابر ساحل عاج به رتبه سوم سقوط کرده بود. حالا این تیم با پیروزی اخیر خود، مجدداً به صدر جدول بازگشته است.

در این میان، برزیل که در آغاز جام جهانی در رتبه پنجم قرار داشت، همچنان در همین جایگاه باقی مانده است. رده‌بندی فیفا به صورت لحظه‌ای و بر اساس نتایج مسابقات به‌روز می‌شود.

تیم ملی آرژانتین در مرحله بعدی به مصاف کاپ‌ورد خواهد رفت، اما به نظر نمی‌رسد که بتواند با نتیجه‌ای که به دست می‌آورد، جایگاه فرانسه را تغییر دهد. این به دلیل سیستم محاسبه امتیاز است که بر اساس انتظارات از نتایج مسابقات عمل می‌کند.

در حال حاضر، رده‌بندی ده تیم برتر به شرح زیر است:

۱. فرانسه - ۱۹۱۶.۲۴ امتیاز

۲. آرژانتین - ۱۹۰۷.۴ امتیاز

۳. اسپانیا - ۱۸۷۹.۵۸ امتیاز

۴. انگلیس - ۱۸۴۰.۴۶ امتیاز

۵. برزیل - ۱۸۰۴.۹۲ امتیاز

۶. مراکش - ۱۷۸۸.۸۶ امتیاز

۷. هلند - ۱۷۷۵.۵۴ امتیاز

۸. پرتغال - ۱۷۶۴.۸۶ امتیاز

۹. مکزیک - ۱۷۵۴.۳۰ امتیاز

۱۰. بلژیک - ۱۷۳۵.۴۱ امتیاز

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