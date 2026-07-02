به گزارش ایلنا، برونو گیمارش یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده و نمایش‌های او نقش مهمی در مسیر موفقیت سلسائو ایفا کرده است.

این هافبک در چهار مسابقه اخیر برزیل، مجموعاً ۴۴.۴ کیلومتر دوندگی داشته و به طور میانگین در هر بازی بیش از ۱۱ کیلومتر در زمین حضور مؤثر داشته است؛ آماری که جایگاه او را به عنوان یکی از پرتلاش‌ترین بازیکنان تیم نشان می‌دهد.

گیمارش تنها در فاز دفاعی تأثیرگذار نبوده و در حملات نیز عملکرد قابل توجهی ارائه کرده است. او تاکنون چهار پاس گل به ثبت رسانده که آخرین آنها در دیدار برابر ژاپن و برای گل مارتینلی در دقایق پایانی مسابقه بود.

هافبک برزیل همچنین با ثبت ۲۸۲ پاس، بیشترین مشارکت را در گردش توپ میان بازیکنان این تیم داشته و یکی از ارکان اصلی سبک بازی سلسائو محسوب می‌شود.

کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، نیز از عملکرد این بازیکن تمجید کرده و درباره او گفته است: «گیمارش بازیکنی بسیار مهم است و حضورش در جریان بازی تأثیر زیادی بر عملکرد تیم دارد.»

در کنار درخشش در جام جهانی، نام گیمارش همچنان در بازار نقل‌وانتقالات نیز مطرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آرسنال پس از رد پیشنهاد نخست خود، پیشنهاد جدیدی به ارزش ۶۰ میلیون پوند برای جذب این هافبک ارائه کرده است، اما نیوکاسل همچنان تمایلی به فروش کاپیتان خود ندارد.

با وجود این گمانه‌زنی‌ها، گیمارش تمرکز خود را بر ادامه رقابت‌های جام جهانی معطوف کرده و انتظار می‌رود در دیدار حساس روز یکشنبه برابر نروژ نیز یکی از مهره‌های اصلی برزیل باشد.

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