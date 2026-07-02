به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسپانیا با هدف افزایش کیفیت تمرینات، تصمیم به استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته گرفته است. دروازه‌بانان این تیم با بهره‌گیری از واقعیت مجازی، به یک محیط دیجیتال وارد می‌شوند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا شرایط بازی را به‌طور دقیق شبیه‌سازی کنند و با چالش‌های مختلفی مانند شوت‌های پیچیده و مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی توپ مواجه شوند.

این ابزار نوآورانه به دروازه‌بانان کمک می‌کند تا سرعت واکنش و دید محیطی خود را تقویت کنند. با پردازش سریع‌تر محرک‌های بصری، آن‌ها قادر خواهند بود حرکات مهاجمان حریف را بهتر پیش‌بینی کنند. در ویدئویی که از این تمرینات منتشر شده، به بررسی چگونگی عملکرد این فناوری و تأثیر آن بر روی دروازه‌بانان ملی پرداخته شده است.

ترکیب تمرینات فیزیکی سنتی با تحریک شناختی از طریق هدست‌های واقعیت مجازی، مسیر جدیدی را برای آماده‌سازی مدرن دروازه‌بانان اسپانیایی ایجاد کرده است. این تلاش‌ها به دنبال تقویت دروازه تیم ملی و حفظ واکنش‌های سریع در زمان‌های حساس مسابقات است.

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