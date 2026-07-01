سیپنگا در آستانه ثبت یک رکورد ویژه در جام جهانی ۲۰۲۶
بریان سیپنگا با گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند نام خود را به عنوان نخستین بازیکن تاریخ باشگاه کاستلون که در این رقابتها گل زده، ثبت کند.
به گزارش ایلنا، بریان سیپنگا، ملیپوش کنگو، در آستانه ثبت رکوردی تاریخی برای باشگاه کاستلون قرار گرفته است. این مهاجم پس از پایان قراردادش با باشگاه قبلی، به کاستلون پیوسته و حالا میتواند نخستین بازیکن تاریخ این باشگاه باشد که در جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
سیپنگا در دیدار مرحله گروهی مقابل ازبکستان از ابتدا در ترکیب کنگو قرار گرفت و با گلزنی در دقیقه هفتم، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر یک تیمش و صعود به مرحله یکهشتم نهایی ایفا کرد.
تیم ملی کنگو اکنون باید در مرحله حذفی برابر انگلیس قرار بگیرد؛ دیداری که میتواند فرصت دیگری برای درخشش این مهاجم باشد. در صورت گلزنی مقابل انگلیس، سیپنگا به نخستین بازیکن در ۳۶ سال اخیر تبدیل خواهد شد که در مرحله حذفی جام جهانی دروازه انگلیس را باز میکند؛ رکوردی که آخرین بار در سال ۱۹۹۰ توسط اوژن اکهکه، مهاجم کامرون، به ثبت رسیده بود.
تاریخسازی احتمالی سیپنگا ممکن است به همینجا ختم نشود. در فهرست فعلی کاستلون، آوئر مابیل، ملیپوش استرالیا، نیز حضور دارد و در صورت به میدان رفتن او در ادامه جام جهانی، این باشگاه برای نخستین بار در تاریخ خود دو نماینده همزمان در یک دوره از جام جهانی خواهد داشت؛ اتفاقی که نشاندهنده پیشرفت قابل توجه کاستلون در سالهای اخیر است.