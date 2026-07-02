حمله شوکه کننده به سرمربی پارتیزان

به گزارش ایلنا، مارکو یووانوویچ، سرمربی و بازیکن سابق پارتیزان بلگراد، روز سه‌شنبه در نزدیکی مرکز تمرینی این باشگاه در منطقه زمون بلگراد هدف حمله سه نفر قرار گرفت و پس از این حادثه برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از متهمان این پرونده دیورژه پریلیچ است؛ فردی که پیش‌تر به دلیل نقش داشتن در قتل بریس تاتون، هوادار فرانسوی فوتبال، محکوم شده بود.

پرونده بریس تاتون یکی از تلخ‌ترین حوادث مرتبط با خشونت هواداران فوتبال در اروپا به شمار می‌رود. این هوادار فرانسوی در سال ۲۰۰۹ برای تماشای دیداری فوتبال به بلگراد سفر کرده بود، اما در جریان حمله گروهی از هولیگان‌ها به شدت مجروح شد و پس از ۱۲ روز بستری بودن در بیمارستان جان خود را از دست داد.

پریلیچ در نخستین دادگاه به ۳۵ سال حبس محکوم شد، اما پس از فرار به اسپانیا و بازگردانده شدن به صربستان، حکم او در سال ۲۰۱۸ به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

یووانوویچ در تشریح جزئیات حادثه گفت: «زمانی که به مرکز تمرینی رسیدم، دیورژه پریلیچ را به همراه دو نفر دیگر دیدم. او از من پرسید چرا لباس‌های بازیکنان پارتیزان را در اختیارش قرار نداده‌ام و پس از آن به همراه همراهانش به من حمله کرد.»

سرمربی پارتیزان همچنین اعلام کرد که از عاملان این حادثه شکایت کرده و انتظار دارد مراجع قضایی و نیروهای انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پرونده را بررسی و با عاملان برخورد قانونی کنند.

انتهای پیام/