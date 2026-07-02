فرانسه در آستانه قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، فرانسه در بازی اخیر خود مقابل سوئد با نتیجه ۳-۰ به پیروزی رسید و به راحتی به مرحله بعدی صعود کرد. این تیم با ۱۰ گل زده و ۲ گل خورده در سه بازی مرحله گروهی، نشان داد که از قدرت هجومی بالایی برخوردار است.

کارشناس فوتبال، کریستوف دوگاری، در برنامه‌ای تلویزیونی به تحلیل عملکرد فرانسه پرداخت و گفت: «آیا این تیم غیرقابل شکست است؟ به این نزدیک هستیم. این تیم از بازی کردن با یکدیگر لذت می‌برد و ارتباط بین بازیکنان واقعی است. تماشای این تیم لذت‌بخش است و آنها شادی را به تماشاگران منتقل می‌کنند.»

دوگاری همچنین به قدرت هجومی فرانسه اشاره کرد و افزود: «چه تیمی می‌تواند این ترکیب هجومی را متوقف کند؟ حتی بازیکنان گران‌قیمتی مانند گیوکرز و ایزاک از سوئد هم نتوانستند ما را به چالش بکشند. فرانسه همیشه در این بازی‌ها همه را تحت فشار قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد پاراگوئه در بازی بعدی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.»

در مقابل، ژروم روتن، کارشناس دیگر برنامه، با احتیاط بیشتری به تحلیل پرداخت و گفت: «شاید 'غیرقابل شکست' بهترین واژه نباشد. برای قهرمانی در چنین تورنمنت‌هایی، ثبات و عملکرد در لحظات حساس بسیار مهم است. ما یک خط حمله فوق‌العاده داریم، اما باید به یاد داشته باشیم که تیم فرانسه همیشه به بازی‌های جذاب و تماشایی عادت نداشته است. وقتی این اتفاق می‌افتد، باید به آن احترام گذاشت.»

روتن در پایان افزود: «من نمی‌توانم بگویم که این تیم غیرقابل شکست است، زیرا در بازی‌های حذفی، هر چیزی ممکن است. اما با این سطح از تواضع و قدرت جمعی، ما تیمی هستیم که باید شکست داده شود.»

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