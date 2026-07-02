فرانسه در آستانه قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال فرانسه با نمایش خیرهکنندهای در مرحله گروهی و سپس پیروزی قاطع در مرحله یکهشتم نهایی، خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرده است.
به گزارش ایلنا، فرانسه در بازی اخیر خود مقابل سوئد با نتیجه ۳-۰ به پیروزی رسید و به راحتی به مرحله بعدی صعود کرد. این تیم با ۱۰ گل زده و ۲ گل خورده در سه بازی مرحله گروهی، نشان داد که از قدرت هجومی بالایی برخوردار است.
کارشناس فوتبال، کریستوف دوگاری، در برنامهای تلویزیونی به تحلیل عملکرد فرانسه پرداخت و گفت: «آیا این تیم غیرقابل شکست است؟ به این نزدیک هستیم. این تیم از بازی کردن با یکدیگر لذت میبرد و ارتباط بین بازیکنان واقعی است. تماشای این تیم لذتبخش است و آنها شادی را به تماشاگران منتقل میکنند.»
دوگاری همچنین به قدرت هجومی فرانسه اشاره کرد و افزود: «چه تیمی میتواند این ترکیب هجومی را متوقف کند؟ حتی بازیکنان گرانقیمتی مانند گیوکرز و ایزاک از سوئد هم نتوانستند ما را به چالش بکشند. فرانسه همیشه در این بازیها همه را تحت فشار قرار میدهد و به نظر میرسد پاراگوئه در بازی بعدی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.»
در مقابل، ژروم روتن، کارشناس دیگر برنامه، با احتیاط بیشتری به تحلیل پرداخت و گفت: «شاید 'غیرقابل شکست' بهترین واژه نباشد. برای قهرمانی در چنین تورنمنتهایی، ثبات و عملکرد در لحظات حساس بسیار مهم است. ما یک خط حمله فوقالعاده داریم، اما باید به یاد داشته باشیم که تیم فرانسه همیشه به بازیهای جذاب و تماشایی عادت نداشته است. وقتی این اتفاق میافتد، باید به آن احترام گذاشت.»
روتن در پایان افزود: «من نمیتوانم بگویم که این تیم غیرقابل شکست است، زیرا در بازیهای حذفی، هر چیزی ممکن است. اما با این سطح از تواضع و قدرت جمعی، ما تیمی هستیم که باید شکست داده شود.»