به گزارش ایلنا، فعالیت باشگاه‌های بزرگ اروپایی در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی با سرعت ادامه دارد و در تازه‌ترین تحولات، چلسی، تاتنهام، منچستریونایتد و بارسلونا هر کدام درگیر پرونده‌های مهمی در بازار نقل‌وانتقالات هستند.

باشگاه چلسی به طور رسمی از جذب مارکو پالسترا ، مدافع ۲۱ ساله ایتالیایی، رونمایی کرد. این بازیکن با قراردادی تا سال ۲۰۳۳ و در انتقالی به ارزش ۴۷ میلیون پوند از آتالانتا راهی استمفوردبریج شد تا نخستین خرید رسمی دوران هدایت ژابی آلونسو لقب بگیرد. پالسترا پس از امضای قرارداد، از همکاری با آلونسو ابراز خوشحالی کرد و گفت برای آغاز این فصل جدید هیجان‌زده است.

در سوی دیگر، تاتنهام علاوه بر نهایی کردن فروش لوکا ووشکوویچ به برایتون در انتقالی ۵۰ میلیون پوندی، مذاکرات خود برای جذب ساندرو تونالی را نیز وارد مرحله جدی کرده است. رسانه‌های ایتالیایی گزارش داده‌اند اسپرز به‌زودی پیشنهادی نزدیک به ۹۵ میلیون پوند برای هافبک نیوکاسل ارائه خواهد کرد و توافق شخصی با این بازیکن نیز حاصل شده است.

در منچستریونایتد نیز برخلاف گمانه‌زنی‌های اخیر، احتمال ادامه حضور مارکوس راشفورد افزایش یافته است. گفته می‌شود مایکل کریک قصد دارد این مهاجم انگلیسی را دوباره در برنامه‌های فصل آینده قرار دهد. راشفورد فصل گذشته به صورت قرضی برای بارسلونا به میدان رفت و موفق شد آمار ۱۴ گل و ۱۴ پاس گل را ثبت کند، اما پس از جذب آنتونی گوردون، علاقه بارسلونا به خرید دائمی او کاهش یافته است.

در همین حال، خوان لاپورتا ، رئیس باشگاه بارسلونا، تأیید کرد که این باشگاه برای جذب خولیان آلوارس با اتلتیکومادرید وارد مذاکره شده و پیشنهاد رسمی خود را نیز ارائه کرده است. با این حال، مدیران اتلتیکو فعلاً برنامه‌ای برای فروش این مهاجم آرژانتینی ندارند و مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت.

خولیان آلوارس که تابستان ۲۰۲۴ با قراردادی به ارزش ۸۱.۵ میلیون پوند از منچسترسیتی راهی اتلتیکومادرید شد، تا سال ۲۰۳۰ با این باشگاه قرارداد دارد. با وجود ابراز علاقه بارسلونا، مدیران اتلتیکو تاکنون بر حفظ این مهاجم آرژانتینی تأکید کرده‌اند. باشگاه لیل برای صدور رضایت‌نامه ایوب بوعادی، هافبک ۱۸ ساله مراکشی خود، مبلغ ۸۶ میلیون پوند درخواست کرده است. بوعادی که یکی از پدیده‌های جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود، مورد توجه باشگاه‌هایی مانند آرسنال و منچسترسیتی قرار دارد. با این حال، مدیران لیل اعلام کرده‌اند در صورتی که باشگاه خریدار با ادامه حضور این بازیکن به‌صورت قرضی در لیل تا پایان فصل ۲۷-۲۰۲۶ موافقت کند، امکان کاهش مبلغ انتقال وجود خواهد داشت. این هافبک جوان پیش از این در تمامی رده‌های پایه برای فرانسه به میدان رفته بود، اما پس از دعوت نشدن به فهرست جام جهانی توسط دیدیه دشان، تصمیم گرفت پیراهن تیم ملی مراکش را بر تن کند. رسانه‌های ترکیه از آغاز مذاکرات گالاتاسرای با ویرجیل فن‌دایک خبر داده‌اند و مدعی هستند احتمال جدایی کاپیتان هلندی لیورپول در تابستان امسال وجود دارد. فن‌دایک که از سال ۲۰۱۸ در لیورپول حضور دارد، تنها یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و در سال‌های اخیر نقش مهمی در قهرمانی‌های لیورپول در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرده است. با این وجود، باشگاه لیورپول تاکنون واکنشی رسمی به این شایعات نشان نداده و گزارش‌های منتشرشده هنوز در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است. فابریتزیو رومانو گزارش داده است که ویتور پریرا، سرمربی ناتینگهام فارست، با وجود حفظ این تیم در لیگ برتر، ممکن است به همکاری خود با باشگاه پایان دهد. براساس این گزارش، اختلاف دیدگاه میان پریرا و اوانگلوس ماریناکیس، مالک باشگاه، مهم‌ترین دلیل احتمال جدایی این سرمربی پرتغالی است. در صورت نهایی شدن این تصمیم، پریرا دوازدهمین سرمربی خواهد بود که در دوران مالکیت ماریناکیس از ناتینگهام فارست جدا می‌شود؛ آماری که بار دیگر از تغییرات پرتعداد روی نیمکت این باشگاه حکایت دارد.

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