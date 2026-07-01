شکست سنگین منچستریونایتد در بازار نقلوانتقالات
تاتنهام با پرداخت ۸۵ میلیون پوند برای جذب ماتیوس فرناندز، هافبک جوان وستهم، هم گرانترین خرید تاریخ خود را ثبت کرد و هم در یکی از مهمترین رقابتهای نقلوانتقالاتی تابستان، منچستریونایتد را شکست داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تاتنهام با توافق نهایی برای جذب ماتیوس فرناندز، هافبک ۲۱ ساله وستهم، یکی از پررقابتترین پروندههای نقلوانتقالاتی تابستان را به سرانجام رساند و مانع از حضور این بازیکن در منچستریونایتد شد.
بر اساس گزارشها، اسپرز برای جذب این هافبک پرتغالی مبلغ ۸۵ میلیون پوند پرداخت خواهد کرد؛ رقمی که او را به گرانترین خرید تاریخ باشگاه تبدیل میکند و رکورد پیشین دومینیک سولانکه را که با ۶۵ میلیون پوند در سال ۲۰۲۴ به تاتنهام پیوسته بود، پشت سر میگذارد.
فرناندز از ابتدای پنجره نقلوانتقالات یکی از اهداف اصلی تاتنهام و منچستریونایتد بود. در این میان، وستهم نیز با استقبال از رقابت میان مشتریان، شرایط را برای افزایش ارزش انتقال این بازیکن فراهم کرد.
علاوه بر دو باشگاه انگلیسی، رئال مادرید و پاریسنژرمن نیز وضعیت این هافبک جوان را زیر نظر داشتند و او را یکی از استعدادهای آیندهدار فوتبال اروپا میدانستند. همزمان، ژرژ مندس، مدیر برنامههای فرناندز، مذاکراتی با باشگاههای علاقهمند انجام داد و بازیکن نیز برای حضور در هر یک از دو تیم لیگ برتری آمادگی داشت.
در نهایت، پیشنهاد مالی تاتنهام تعیینکننده بود. گزارشها نشان میدهد اسپرز هم در مبلغ پرداختی به وستهم و هم در شرایط مالی قرارداد بازیکن، پیشنهاد بهتری نسبت به منچستریونایتد ارائه کرد و همین موضوع مسیر انتقال را به سود این باشگاه تغییر داد.
فرناندز پنجمین خرید تابستانی تاتنهام پس از اندی رابرتسون، مارکوس سنسی، یان پل فن هکه و مارتین دوبراوکا محسوب میشود و مدیران باشگاه قصد دارند فعالیت خود را در بازار ادامه دهند. در همین راستا، ساندرو تونالی، هافبک نیوکاسل، به عنوان یکی از گزینههای اصلی اسپرز برای ادامه نقلوانتقالات مطرح شده است.
در سوی دیگر، ناکامی در جذب ماتیوس فرناندز، ضربهای مهم به برنامههای تابستانی منچستریونایتد وارد کرده و مدیران این باشگاه را وادار کرده است تا برای تقویت خط میانی، مذاکرات با گزینههای دیگر را با سرعت بیشتری دنبال کنند.