دشان رکورددار پیروزی در تاریخ جامهای جهانی
دیدیه دشان با پیروزی ۳ بر ۰ برابر سوئد، به عنوان مربی با بیشترین پیروزی در تاریخ جامهای جهانی شناخته شد. این موفقیت او را به رکورد ۱۷ پیروزی در رهبری تیم ملی فرانسه رساند.
به گزارش ایلنا، دشان با این پیروزی، رکورد قبلی هلموت شون، مربی آلمانی را که ۱۶ پیروزی در جامهای جهانی داشت، شکست. دشامپ در چهارمین جام جهانی خود به عنوان سرمربی فرانسه حضور دارد و پیش از این در سال ۲۰۱۸ قهرمانی را برای این کشور به ارمغان آورده بود.
دشان تنها پس از پیروزی برابر سوئد به عنوان مربی با بیشترین پیروزی در تاریخ جامهای جهانی شناخته شد. فدراسیون جهانی فوتبال تنها سه پیروزی او در جام جهانی آمریکا را به رسمیت میشناسد و بازی برابر نروژ که او در آن حضور نداشت، در آمار او لحاظ نشده است.
این مربی اکنون به دنبال شکستن رکورد دیگری است: بیشترین تعداد بازیهای هدایت یک تیم در جامهای جهانی. او تاکنون ۲۲ بازی را با تیم ملی فرانسه هدایت کرده است که سه بازی کمتر از رکورد شون است.
تیم ملی فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.