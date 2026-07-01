سرمربی نروژ در رختکن تیمش، ضمن تبریک به بازیکنان، این موفقیت را یک دستاورد تاریخی توصیف کرد و گفت: «شما بخشی از تاریخ فوتبال نروژ شده‌اید. این موفقیت ارزش بزرگی دارد و سال‌ها در یادها خواهد ماند.»

او با اشاره به بازگشت نروژ به جام جهانی پس از ۲۸ سال، تأکید کرد این صعود تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه باعث ایجاد شور و نشاط در میان مردم کشورش شده است.

سولباگن همچنین با اشاره به دیدار پیش‌روی تیمش برابر برزیل، با لحنی شوخ‌طبعانه خطاب به سرمربی حریف گفت: «از این پیروزی لذت ببرید؛ کارلو آنچلوتی، منتظر ما باش، به سمت تو می‌آییم.»

سرمربی نروژ در ادامه به آمار تقابل‌های دو تیم اشاره کرد و یادآور شد که تیمش تاکنون در دیدارهای قبلی برابر برزیل شکستی را تجربه نکرده و امیدوار است این روند در جام جهانی نیز ادامه پیدا کند.

وی همچنین از ارلینگ هالند، زننده گل صعود نروژ، تمجید کرد و گفت: «هالند یکی از بهترین مهاجمان فوتبال جهان است. او نه‌تنها گلزن بزرگی است، بلکه نقش مهمی در هماهنگی و موفقیت تیم دارد و بار دیگر ارزش‌های خود را به نمایش گذاشت.»