روایت عجیب دنی مورفی از گربه گمشدهاش حین گزارش جام جهانی
دنی مورفی، هافبک سابق فوتبال انگلیس و کارشناس تلویزیونی، در جریان گزارش دیدار ساحل عاج و نروژ با تعریف ماجرای گربه گمشدهاش، لحظهای غیرمنتظره را رقم زد؛ اتفاقی که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
به گزارش ایلنا، دنی مورفی در جریان گزارش دیدار تیمهای ملی ساحل عاج و نروژ در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با روایت خاطرهای شخصی، توجه بینندگان را از جریان مسابقه به داستان گربه گمشدهاش جلب کرد.
این اتفاق زمانی رخ داد که اسکار باب، بازیکن تیم ملی نروژ، بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. مورفی در یکی از وقفههای مسابقه گفت: «من هم گربهای به نام باب داشتم» و سپس ماجرای گم شدن حیوان خانگیاش را تعریف کرد.
او در ادامه توضیح داد که گربهاش داخل یکی از خودروهای شرکت پست سلطنتی رفته بود و پس از آن دیگر پیدا نشد. مورفی در حالی که با لحنی طنزآمیز از این خاطره یاد میکرد، گفت این اتفاق با وجود تلخ بودن، حالا به یکی از خاطرات فراموشنشدنی زندگیاش تبدیل شده است.
در همین حین، استیو باور، گزارشگر اصلی مسابقه، با شوخی خطاب به همکارش گفت: «بازی آنقدر هم کسلکننده نیست!» اما مورفی پس از پایان روایت کوتاهش، بار دیگر به جریان مسابقه بازگشت.
اظهارات غیرمنتظره مورفی واکنشهای متفاوتی در شبکههای اجتماعی به همراه داشت. برخی کاربران این لحظه را یکی از متفاوتترین بخشهای گزارش مسابقات جام جهانی توصیف کردند و آن را با شخصیتهای کمدی تلویزیونی مقایسه کردند، در حالی که عدهای دیگر معتقد بودند تمرکز گزارش باید بیشتر روی اتفاقات داخل زمین باشد.
در نهایت، نروژ با گل دیرهنگام ارلینگ هالند موفق شد ساحل عاج را شکست دهد و راهی مرحله یکهشتم نهایی شود؛ جایی که باید برابر برزیل به میدان برود.