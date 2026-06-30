صحبتهای تکاندهنده لامین یامال درباره کودکیاش
لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، با اشاره به شرایط دشوار دوران کودکی خود تأکید کرد فشار ناشی از شهرت و فوتبال قابل مقایسه با سختیهایی نیست که خانوادهاش برای ساختن آینده او پشت سر گذاشتهاند.
به گزارش ایلنا، لامین یامال که این روزها همراه تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، در گفتوگویی درباره فشار ناشی از شهرت و انتظارات بالا، از دوران سخت زندگی خانوادگی خود سخن گفت.
مهاجم ۱۸ ساله اسپانیا که یکی از مهرههای کلیدی تیمش در این رقابتها محسوب میشود، اعلام کرد پس از حضور محدود در سه دیدار گذشته به دلیل ملاحظات پزشکی، اکنون آمادگی کامل برای بازی در ترکیب اصلی را دارد.
او درباره انگیزهاش برای ادامه مسابقات گفت: «همیشه تمام توانم را در زمین میگذارم. تنها هدفم این است که برنده شوم و بهترین عملکردم را برای تیم ارائه دهم.»
یامال همچنین به توجه گسترده رسانهها و هواداران اشاره کرد و گفت با وجود فشار ناشی از شهرت، تلاش میکند شرایط را بهدرستی مدیریت کند. او افزود: «میدانم چه کسی هستم و میدانم این اتفاقات بخشی از زندگی یک فوتبالیست است.»
اما بخش قابل توجه صحبتهای ستاره اسپانیا به دوران کودکیاش اختصاص داشت؛ جایی که در پاسخ به پرسشی درباره فشار ناشی از شهرت، گفت: «مادر من در ۱۶ سالگی مرا به دنیا آورد؛ این یعنی فشار واقعی. پدرم هم برای تأمین زندگی خانواده سخت کار میکرد. آن شرایط، فشار واقعی بود. وظیفه من فقط این است که فوتبال بازی کنم و مردم اسپانیا را خوشحال کنم.»
یامال در پایان تأکید کرد موفقیت امروز خود را مدیون فداکاریهای خانوادهاش میداند و باور دارد سختیهایی که والدینش برای ساختن آینده او تحمل کردند، بسیار بزرگتر از فشارهایی است که امروز در فوتبال حرفهای تجربه میکند.