مهاجم کلمبیایی به ستاره جدید مکزیک تبدیل شد

به گزارش ایلنا، کینیونس در بازی‌های اخیر تیم ملی مکزیک در جام جهانی، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده است. او در دیدار افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی گلزنی کرد و در بازی با جمهوری چک نیز موفق به ثبت گل شد. در دیدار اخیر مقابل اکوادور، او با یک پاس گل به راول خیمنز کمک کرد تا مکزیک به پیروزی ۲-۰ دست یابد و به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شود.

این مهاجم کلمبیایی که در سال ۲۰۲۳ تابعیت مکزیکی را دریافت کرد، پیش از این در لیگ عربستان سعودی با زدن ۳۳ گل در یک فصل، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود و بالاتر از ستاره‌هایی چون ایوان تونی و کریستیانو رونالدو قرار گرفت. انتخاب او توسط خاویر آگیره، سرمربی مکزیک، در آستانه جام جهانی با انتقادات برخی از هواداران مواجه شد، چرا که او به عنوان یک بازیکن غیرمکزیکی شناخته می‌شود.

انتخاب کینیونس به تیم ملی و انتقالش به عربستان سعودی در گذشته باعث بروز بحث‌هایی در مکزیک شده بود، اما اکنون او با درخشش خود در جام جهانی نشان داده که می‌تواند به یکی از ارکان موفقیت تیم ملی تبدیل شود.

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