ترکیب تیم ملی بلژیک و سنگال

رودی گارسیا در این مسابقه بار دیگر جرمی دوکو را در ترکیب اصلی تیمش قرار داده است. وینگر منچسترسیتی که به دلیل تولد فرزندش به‌طور موقت اردوی بلژیک را ترک کرده و دیدار مرحله گروهی مقابل ایران را از دست داده بود، پس از بازگشت در پیروزی ۵ بر یک برابر نیوزیلند به میدان رفت و حالا از ابتدا برابر سنگال بازی خواهد کرد.

بلژیک با کسب پنج امتیاز و صدرنشینی در گروه G راهی مرحله حذفی شد و امیدوار است علاوه بر ادامه حضور در جام جهانی، به نتایج نه‌چندان مطلوب اخیر خود برابر تیم‌های آفریقایی نیز پایان دهد. شیاطین سرخ در سال‌های اخیر برابر مراکش شکست خورده‌اند و مقابل مصر نیز به تساوی رسیده‌اند.

در مقابل، سنگال با سه امتیاز و به‌عنوان آخرین تیم صعودکننده از میان تیم‌های سوم برتر، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. این تیم پس از شکست مقابل فرانسه و نروژ، با برتری قاطع ۵ بر صفر برابر عراق توانست راهی جمع ۳۲ تیم پایانی شود و اکنون امیدوار است با حذف بلژیک، یکی از شگفتی‌های جام را رقم بزند.

این مسابقه از یک جهت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که بلژیک و سنگال تاکنون در هیچ رقابت رسمی یا دیدار دوستانه‌ای مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند و این دیدار، نخستین تقابل تاریخ دو تیم خواهد بود.