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افشای آمار تکان‌دهنده فیفا؛ شناسایی ۸۹ هزار پیام توهین‌آمیز در جام جهانی ۲۰۲۶

افشای آمار تکان‌دهنده فیفا؛ شناسایی ۸۹ هزار پیام توهین‌آمیز در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1807386
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فدراسیون جهانی فوتبال در جریان مسابقات این دوره از جام جهانی، نظارت دقیقی بر شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی هرگونه حمله یا انتشار توهین‌آمیز علیه ۴۸ تیم شرکت‌کننده داشته است.

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال بیش از ۶ میلیون انتشار و کامنت را مورد بررسی قرار داده که از این تعداد، ۲۲۵ هزار مورد به بازبینی دستی ارسال شده و ۸۹ هزار انتشار توهین‌آمیز شناسایی شده است. همچنین، ۱۰۰۰ حساب کاربری برای تحقیقات بعدی شناسایی شده و ۱۸۱ هزار کامنت حاوی نفرت به عنوان بخشی از فعالیت‌های نظارتی پنهان شده است. نژادپرستی به عنوان یکی از اشکال اصلی توهین‌ها، ۱۱ درصد از کل موارد شناسایی شده را تشکیل می‌دهد و این موضوع نگرانی زیادی را برای فدراسیون به همراه داشته است.

این آمار نشان‌دهنده افزایش ۳ درصدی نسبت به مرحله گروهی جام جهانی قطر در سال ۲۰۲۲ است. فدراسیون جهانی فوتبال همچنین با ارائه خدمات نظارتی به تیم‌ها، به طور خودکار ۱۸۱ هزار کامنت نفرت‌انگیز را پنهان کرده است که به کاهش حواس‌پرتی‌های ناخواسته برای تیم‌ها و هواداران کمک کرده است. در مجموع، این فدراسیون موفق به نظارت بر ۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۱۴ کامنت در طول مسابقات مرحله گروهی از ۱۱ تا ۲۷ ژوئن شده است.

از زمان راه‌اندازی این خدمات در جام جهانی قطر، بیش از ۳۰ میلیون انتشار و کامنت توهین‌آمیز در بیش از ۵۰ زبان حذف شده است. این نظارت از سوی خدمات حفاظت از شبکه‌های اجتماعی فدراسیون جهانی فوتبال انجام می‌شود که به تمامی تیم‌ها، بازیکنان، مربیان و داوران در مسابقات این فدراسیون کمک می‌کند تا از محتوای تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز در امان بمانند. این خدمات همچنین شواهدی برای نیروهای انتظامی جمع‌آوری می‌کند و بیش از ۱۰۰ مورد شناسایی شده که از نظر قانونی برای تهیه پرونده‌های قضایی علیه متخلفان کافی است.

 

 

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