نانی: تیم پرتغال باید برای رونالدو بازی کند
ستاره سابق تیم ملی پرتغال با حمایت از کریستیانو رونالدو، تأکید کرد که کاپیتان سلسائوی اروپا همچنان مهرهای تعیینکننده است و همتیمیهایش باید شرایط را برای درخشش او در جام جهانی فراهم کنند.
به گزارش ایلنا، نانی در مصاحبهای به انتقادات از رونالدو پاسخ داد و گفت: «هر کسی باید در این جام جهانی تلاش کند تا کریستیانو را پیدا کند. او بازیکنی است که تا پایان این تورنمنت گل خواهد زد. به من اعتماد کنید.»
او همچنین به انتقادات از رونالدو به خاطر عدم مشارکت در دفاع اشاره کرد و افزود: «بسیاری میخواهند او را از ترکیب خارج کنند زیرا فکر میکنند تیم انرژی خود را از دست میدهد. اما نباید فراموش کنیم که او بازیکنی است که میتواند نتیجه یک بازی را تغییر دهد و توجه مدافعان را جلب کند. بازیکنان باید برای او تلاش کنند.»
نانی با اشاره به دیگر ستارههای بزرگ فوتبال، گفت: «برزیل برای نیمار بازی میکند، فرانسه برای امباپه و آرژانتین برای مسی. این موضوع هیچ بحثی ندارد. رونالدو نیز باید در موقعیتهای خاص انرژی خود را صرف کند و نباید انتظار داشت که او همیشه در حال دویدن باشد.»
او همچنین به تجربه خود در قهرمانی اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد و گفت: «من خودم را برای تیم فدای کردم و بیش از هر بازیکن دیگری در آن تورنمنت دویدم. شاید فوتبال زیبا را از دست بدهید، اما در نهایت قهرمان میشوید.»
نانی در پایان به شخصیت رونالدو اشاره کرد و گفت: «او همیشه شوخی میکند و میخواهد جوانترها را راحت کند. اگر ببازیم، برای او مانند پایان دنیا است.»