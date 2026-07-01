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مصر و ایران رکورد بیننده را در جام جهانی ۲۰۲۶ شکستند

مصر و ایران رکورد بیننده را در جام جهانی ۲۰۲۶ شکستند
کد خبر : 1807379
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دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون بیننده، عنوان پربیننده‌ترین مسابقه این دوره از رقابت‌ها را تا پایان مرحله یک‌شانزدهم نهایی به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، رکورد بیشترین تعداد بیننده این دوره از رقابت‌ها را به ثبت رساند و به پربیننده‌ترین مسابقه جام جهانی تاکنون تبدیل شد.

این مسابقه که در گروه G برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید و بر اساس آمار منتشرشده، ۱۰۷.۴ میلیون نفر از طریق شبکه «بی‌این اسپورت» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این دیدار را تماشا کردند؛ آماری که تاکنون در هیچ‌یک از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تکرار نشده است.

این رکورد در شرایطی ثبت شده که تاکنون ۷۹ مسابقه از این رقابت‌ها برگزار شده و هنوز ۲۴ دیدار دیگر، از جمله مسابقه فینال، باقی مانده است. به همین دلیل احتمال شکسته شدن این رکورد در مراحل پایانی مسابقات همچنان وجود دارد.

در دوره گذشته جام جهانی، دیدار فینال میان فرانسه و آرژانتین با حدود ۱.۵ میلیارد بیننده در سراسر جهان، عنوان پربیننده‌ترین مسابقه این رقابت‌ها را در اختیار داشت و همچنان یکی از رکوردهای شاخص تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود.

برنامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدارهای مرحله حذفی ادامه خواهد یافت و در یکی از مسابقات پیش‌رو، تیم‌های ملی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

 

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