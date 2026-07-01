جنون خرید بلیت برای دیدار رونالدو و مودریچ: 21هزار دلار!
همزمان با نزدیک شدن به دیدار پرتغال و کرواسی در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تقاضای بیسابقه برای تماشای تقابل کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، قیمت بلیت این مسابقه را در بازار آزاد به بیش از ۲۱ هزار دلار رسانده است.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی پرتغال و کرواسی در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از پرتقاضاترین مسابقات این دوره از رقابتها تبدیل شده و افزایش چشمگیر قیمت بلیتها، توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
بر اساس گزارشها، همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری این مسابقه در شهر تورنتو، بلیتهای این دیدار در بازار آزاد با قیمتهایی بیش از ۳۰ هزار دلار کانادا، معادل حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ دلار آمریکا، آگهی شدهاند. این در حالی است که فیفا قیمت رسمی بلیتها را بین ۳۳۵ تا ۸۷۵ دلار تعیین کرده بود و حتی ارزانترین بلیتهای بازار نیز اکنون با قیمتهایی بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دلار معامله میشوند.
یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضا، تقابل دو ستاره پرافتخار فوتبال جهان، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، است؛ دو بازیکنی که سالها در رئال مادرید همتیمی بودند و حالا در آستانه رویارویی دوباره در جام جهانی قرار دارند.
علاوه بر جذابیت این مسابقه، حضور پرشمار شهروندان پرتغالی و کروات در منطقه تورنتو نیز به افزایش تقاضا برای خرید بلیت دامن زده است. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۴۰ هزار شهروند پرتغالیتبار و ۳۵ هزار شهروند کرواتتبار در این منطقه سکونت دارند.
این اتفاق در حالی رخ داده که قوانین استان انتاریو فروش بلیت با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی را ممنوع کرده است، اما همچنان آگهیهای متعددی با قیمتهای بسیار بالاتر در بازار آزاد دیده میشود.
تیم ملی پرتغال پس از صعود بهعنوان تیم دوم گروه K، راهی مرحله حذفی شد. شاگردان این تیم رقابتها را با تساوی برابر کنگو آغاز کردند، سپس ازبکستان را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دادند و در آخرین دیدار مرحله گروهی نیز مقابل کلمبیا به تساوی بدون گل رسیدند.
کرواسی نیز با قرار گرفتن در رده دوم گروه L جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را به دست آورد. این تیم پس از شکست در بازی نخست برابر انگلیس، با دو پیروزی مقابل پاناما و غنا، صعود خود به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی را قطعی کرد.