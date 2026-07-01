چلسی دوباره برای خرید گرانیت ژاکا اقدام کرد
چلسی پس از رد شدن پیشنهاد نخست خود برای جذب گرانیت ژاکا، قصد دارد با ارائه پیشنهادی جدید مذاکرات با ساندرلند را ادامه دهد؛ هرچند باشگاه انگلیسی همچنان بر موضع خود مبنی بر حفظ کاپیتانش تأکید دارد.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی در تلاش است با ارائه پیشنهاد دوم، رضایت ساندرلند را برای انتقال گرانیت ژاکا جلب کند. آبیهای لندن پس از آنکه پیشنهاد اولیه ۸ میلیون پوندیشان برای جذب این هافبک باتجربه رد شد، همچنان از جذب او ناامید نشدهاند.
مدیران ساندرلند پیشنهاد نخست چلسی را بسیار پایینتر از ارزش ژاکا ارزیابی کرده و اعلام کردهاند برنامهای برای فروش کاپیتان ۳۳ ساله خود در پنجره نقلوانتقالات تابستانی ندارند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که تمایل ژاکا برای همکاری دوباره با ژابی آلونسو، سرمربی چلسی، میتواند روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد. این دو پیشتر دوران موفقی را در بایر لورکوزن پشت سر گذاشتند و در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی آلمان را تجربه کردند و به فینال لیگ اروپا نیز رسیدند.
هنوز جزئیاتی از مبلغ پیشنهاد جدید چلسی منتشر نشده، اما مدیران این باشگاه معتقدند پیشنهاد اولیه فاصله زیادی با ارزش واقعی این بازیکن نداشته است و امیدوارند با بهبود شرایط مالی، نظر ساندرلند را تغییر دهند.
ساندرلند تابستان گذشته ژاکا را با قراردادی به ارزش ۱۳ میلیون پوند بههمراه ۴ میلیون پوند بندهای پاداش از بایر لورکوزن به خدمت گرفت. این هافبک سوئیسی در نخستین فصل حضورش بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست و نقش مهمی در کسب سهمیه رقابتهای اروپایی برای تیمش ایفا کرد. قرارداد او با ساندرلند تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.
در سوی دیگر، چلسی فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات را با جذب مارکو پالسترا آغاز کرده است. این مدافع ۲۱ ساله با قراردادی به ارزش ۴۷ میلیون پوند، شامل بندهای پاداش، از آتالانتا به جمع آبیهای لندن پیوست. پالسترا که سابقه حضور در تیم ملی ایتالیا را نیز دارد، در پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ عنوان بهترین مدافع سریآ را به دست آورده بود و یکی از خریدهای مهم ژابی آلونسو برای فصل جدید به شمار میرود.