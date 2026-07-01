عجیبترین سایت دنیا برای عذرخواهی از امباپه!
درخشش خیرهکننده کیلیان امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش غیرمنتظرهای از سوی برخی هواداران فرانسوی به همراه داشته؛ تا جایی که یک اقدام متفاوت و جالب توجه در فضای مجازی به سرعت خبرساز شده است.
به گزارش ایلنا، درخشش کیلیان امباپه در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش متفاوتی از سوی یکی از هواداران تیم ملی فرانسه به همراه داشت؛ جایی که یک وبسایت با هدف عذرخواهی از این مهاجم فرانسوی راهاندازی شد.
فردریک کاپ، هوادار ۴۲ ساله فوتبال فرانسه، پس از نمایش چشمگیر امباپه و گلزنی او در نخستین دیدار تیم ملی این کشور مقابل سنگال، وبسایتی با عنوان «ببخش، کیلیان» ایجاد کرد تا از انتقادهایی که پیشتر نسبت به این بازیکن مطرح کرده بود، عذرخواهی کند.
در این وبسایت، کاربران میتوانند دیدگاههای گذشته خود درباره امباپه را ثبت کرده و به بیانیهای با عنوان عذرخواهی جمعی از سوی «جمهوری فوتبال فرانسه» بپیوندند. این اقدام در مدت کمتر از دو هفته با استقبال گستردهای همراه شده و نزدیک به ۱۲ هزار نفر به آن پیوستهاند.
فردریک کاپ پیش از آغاز جام جهانی معتقد بود امباپه بیش از اندازه در مرکز توجه قرار گرفته و عملکردش با انتظارات فاصله دارد، اما نمایشهای اخیر این ستاره فرانسوی باعث شد نظرش تغییر کند. برخی دیگر از هواداران نیز با انتشار پیامهایی مشابه، اذعان کردند که درباره تواناییهای امباپه قضاوت نادرستی داشتهاند.
با این حال، همه هواداران به طور کامل قانع نشدهاند و شماری از آنها همچنان انتظار دارند امباپه روند درخشان خود را هم در تیم ملی فرانسه و هم در رقابتهای باشگاهی ادامه دهد.
فردریک کاپ در پایان درباره هدف از راهاندازی این وبسایت گفت: «میخواستیم یادآوری کنیم که بهتر است پیش از قضاوت، با دقت بیشتری عملکرد بازیکنان را ارزیابی کنیم. امباپه بار دیگر تواناییهایش را ثابت کرده و لحظات خوشی را برای فوتبال فرانسه رقم زده است. به همین دلیل، تنها یک جمله میتوان گفت؛ کیلیان، بابت قضاوتهای گذشته متأسفیم.»