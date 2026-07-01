واکنش نویر به حذف آلمان از جام جهانی

مانوئل نویر، دروازه‌بان باتجربه تیم ملی آلمان، پس از حذف این تیم در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر پاراگوئه، برای نخستین بار به این ناکامی واکنش نشان داد.

تیم ملی آلمان که همواره یکی از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام جهانی در ضربات پنالتی محسوب می‌شد، این بار در پایان جدالی نزدیک برابر پاراگوئه مغلوب شد و برای نخستین بار در تاریخ حضورش در این رقابت‌ها، شکست در ضربات پنالتی را تجربه کرد.

این حذف، ادامه روند ناامیدکننده آلمان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. مانشافت که پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، یکی از مدعیان همیشگی فوتبال جهان محسوب می‌شد، در سه دوره اخیر جام جهانی نتوانسته انتظارات را برآورده کند و بار دیگر زودتر از موعد از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

نویر که پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴ از بازی‌های ملی خداحافظی کرده بود، برای همراهی آلمان در جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم خود را تغییر داد و بار دیگر پیراهن تیم ملی را بر تن کرد؛ تصمیمی که اگرچه به موفقیت تیم منجر نشد، اما او همچنان از آن دفاع می‌کند.

کاپیتان آلمان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: «نتوانستیم در حد انتظار ظاهر شویم. هدف ما حضور در مراحل بالاتر جام جهانی بود و این حذف، پایانی بسیار تلخ برای همه اعضای تیم محسوب می‌شود.»

دروازه‌بان بایرن مونیخ در پایان نیز تأکید کرد: «با وجود این پایان ناامیدکننده، حتی برای یک لحظه هم از تصمیمی که برای بازگشت به تیم ملی گرفتم، پشیمان نشده‌ام.»

انتهای پیام/