جام جهانی ۲۰۲۶؛
انگلیس 2 - 1 کنگو ؛ صعود سه شیرها با دبل شاهزاده هری کین
تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی سخت مقابل کنگو، راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، تیمهای ملی فوتبال انگلیس و جمهوری کنگو از ساعت 19:30 امروز (چهارشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر یک شاگردان توخل به پایان رسید.
در این مسابقه کنگو خیلی زود در دقیقه 7 با گل برایان سیپنگا، انگلیس را غافلگیر کرد و از حریف صاحب نام خود پیش افتاد. پس از این اتفاق، بازیکنان انگلیس تلاش کردند تا بر جریان بازی مسلط شوند و موقعیتهای گلزنی ایجاد کنند، اما دفاع جانانه بازیکنان و دروازهبان کنگو در چندین صحنه مانع از باز شدن دروازه تیمشان شد.
کنگو در دقیقه 43 روی یک ضد حمله در آستانه گلزنی مجدد بود، اما توپ به تیر دروازه جردن پیکفورد برخورد کرد تا شاگردان توخل خوششانس باشند که با دو گل عقب نمیافتند.
درخشش لیونل امپاسی دروازهبان تیم کنگو در نیمه دوم هم ادامه داشت و انگلیسیها هر چه زدند، به در بسته مدافعان و دروازهبان کنگو خوردند؛ تا اینکه سرانجام در دقیقه 75 هری کین قفل دروازه کنگو را شکست و توانست گل تساوی «سه شیر» را به ثمر برساند.
در حالی که مهاجمان انگلیس یکی پس از دیگری فرصتهای گلزنی خود را در از دست میدادند، هریکین بار دیگر ناجی انگلیس شد و توانست در دقیقه 85 به زیبایی هر چه تمامتر و با یک شوت سرکش، گل پیروزیبخش تیمش را هم به ثمر برساند.
ادهم مخادمه از کشور اردن قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و جودی بلینگام از انگلیس و نوا سادیکی را با کارت زرد جریمه کرد.
انگلیس با این برد، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف مکزیک خواهد رفت.