به گزارش ایلنا، شمس‌آذر که خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند، با هماهنگی کادر فنی برنامه آغاز تمرینات را با یک روز تأخیر تغییر داد. پیش از این قرار بود نخستین تمرین تیم روز شنبه برگزار شود، اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، زمان شروع تمرینات به روز یکشنبه موکول شد.

باشگاه شمس‌آذر در اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت مجدد شهادت امام مجاهد، اعلام کرد برنامه‌های آماده‌سازی تیم متناسب با شرایط پیش‌آمده تغییر کرده و روند آماده‌سازی از ۱۴ تیر آغاز خواهد شد.

همچنین مدیریت باشگاه با هماهنگی کادر فنی، روند تمدید قرارداد بازیکنان و مذاکرات برای جذب نفرات جدید را با هدف تقویت ترکیب تیم دنبال می‌کند تا شمس‌آذر با آمادگی کامل در فصل بیست‌وششم لیگ برتر حضور پیدا کند.

مسئولان این باشگاه ابراز امیدواری کرده‌اند با تکمیل روند نقل‌وانتقالات و اجرای برنامه‌های آماده‌سازی، شمس‌آذر فصل موفقی را در کنار هواداران خود پشت سر بگذارد.

انتهای پیام/