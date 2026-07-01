محبی: حمایت ایرانیان خارج از کشور را هرگز فراموش نمیکنیم
محمد محبی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازگشت کاروان ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ با قدردانی از حضور پرشور هواداران ایرانی در ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات، گفت حمایت آنها باعث شده بود ملیپوشان احساس کنند در خانه به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز پس از پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ وارد تهران شد. در حاشیه مراسم استقبال، محمد محبی در گفتوگویی کوتاه از همراهی هواداران ایرانی مقیم خارج از کشور قدردانی کرد.
مهاجم تیم ملی که گل دوم ایران را در دیدار مقابل نیوزیلند به ثمر رساند، با اشاره به فضای ورزشگاهها اظهار داشت که حضور گسترده ایرانیان، شرایطی را رقم زده بود که بازیکنان احساس میکردند در داخل کشور و مقابل هواداران خود بازی میکنند.
محبی ضمن تشکر از تمامی ایرانیانی که برای حمایت از تیم ملی در ورزشگاهها حاضر شدند، تأکید کرد این پشتیبانی در طول مسابقات انگیزه مضاعفی به بازیکنان داده بود.
تیم ملی ایران در هر سه دیدار مرحله گروهی از حمایت چشمگیر هواداران برخوردار بود. در دیدار برابر نیوزیلند، بیش از ۷۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند که بخش عمده آنها را هواداران ایرانی تشکیل میدادند. در دو دیدار مقابل بلژیک و مصر نیز فضای ورزشگاهها تا حد زیادی به سود تیم ملی ایران بود و شاگردان امیر قلعهنویی در طول این رقابتها از حمایت گسترده ایرانیان خارج از کشور بهرهمند شدند.