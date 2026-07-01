نعمتی: با تمام وجود جنگیدیم
علی نعمتی، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازگشت کاروان ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد ملیپوشان با وجود همه مشکلات، تمام توان خود را برای صعود به مرحله حذفی به کار گرفتند و اکنون تنها میتوانند بابت ناکامی در تحقق این هدف از مردم عذرخواهی کنند.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به تهران بازگشت و در حاشیه مراسم استقبال، علی نعمتی درباره عملکرد تیم ملی در این مسابقات با خبرنگاران گفتوگو کرد.
مدافع تیم ملی که در هر سه دیدار ایران در مرحله گروهی به میدان رفت، با اشاره به شرایط این مسابقات اظهار داشت: بازیکنان با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کردند و در کنار آن با برخی مشکلات و شرایط نامناسب از سوی میزبان نیز مواجه بودند. او افزود که ثبت سه تساوی و پایان مسابقات بدون شکست، یکی از نکات مثبت عملکرد تیم ملی در این دوره از جام جهانی بود.
نعمتی با اشاره به حس مشترک بازیکنان و هواداران نسبت به حذف از رقابتها گفت اعضای تیم ملی نیز مانند مردم از صعود نکردن به مرحله بعد ناراحت هستند و همه توان خود را در زمین مسابقه به کار گرفتند تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.
وی درباره گلهای مردود شده ایران در این رقابتها نیز اظهار کرد که تیم ملی تا حدی بدشانس بود و اگر یکی از سه گل مردود شده به ثمر میرسید، شرایط جدول میتوانست به سود ایران تغییر کند. او همچنین با اشاره به نتایج سایر دیدارهای گروه، تأکید کرد عوامل مختلفی میتوانست در صعود ایران تأثیرگذار باشد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.
مدافع تیم ملی در پایان بار دیگر از هواداران عذرخواهی کرد و ابراز امیدواری کرد ملیپوشان در رقابتهای آینده با عملکردی بهتر، پاسخ حمایتهای مردم را بدهند و دل آنها را شاد کنند.