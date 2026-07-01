به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ عصر امروز به تهران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد با استقبال هواداران، مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران وزارت ورزش و جوانان روبه‌رو شد.

شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: رئیس‌جمهور در نشست امروز هیئت دولت به صورت رسمی از عملکرد اعضای تیم ملی فوتبال ایران قدردانی کرد و همچنین سلام خود را به بازیکنان و مردمی که برای استقبال از تیم ملی در فرودگاه حضور داشتند، رساند.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ملی‌پوشان افزود: وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر ورزش از زحمات بازیکنان، کادر فنی و تمامی اعضای تیم ملی قدردانی می‌کنند و معتقدند این تیم با وجود شرایط دشوار، عملکرد شایسته‌ای در جام جهانی به نمایش گذاشت.

اسبقیان در پایان خطاب به ملی‌پوشان تأکید کرد که تلاش‌های آنها موجب خرسندی رهبر مجاهد و عزیز انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، شده است و از بازیکنان خواست همین مسیر را در رقابت‌های آینده نیز ادامه دهند.

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