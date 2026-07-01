اسبقیان: رئیسجمهور از عملکرد تیم ملی قدردانی کرد
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مراسم استقبال از کاروان تیم ملی فوتبال ایران، از قدردانی رئیسجمهور نسبت به عملکرد ملیپوشان خبر داد و گفت سلام و پیام وی به بازیکنان و هواداران حاضر در مراسم ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ عصر امروز به تهران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد با استقبال هواداران، مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران وزارت ورزش و جوانان روبهرو شد.
شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: رئیسجمهور در نشست امروز هیئت دولت به صورت رسمی از عملکرد اعضای تیم ملی فوتبال ایران قدردانی کرد و همچنین سلام خود را به بازیکنان و مردمی که برای استقبال از تیم ملی در فرودگاه حضور داشتند، رساند.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای ملیپوشان افزود: وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر ورزش از زحمات بازیکنان، کادر فنی و تمامی اعضای تیم ملی قدردانی میکنند و معتقدند این تیم با وجود شرایط دشوار، عملکرد شایستهای در جام جهانی به نمایش گذاشت.
اسبقیان در پایان خطاب به ملیپوشان تأکید کرد که تلاشهای آنها موجب خرسندی رهبر مجاهد و عزیز انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، شده است و از بازیکنان خواست همین مسیر را در رقابتهای آینده نیز ادامه دهند.